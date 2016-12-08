Мини-боулинг откроют в кинодосуговом центре Холмска

Площадка для мини-боулинга появится в обновлённом кинодосуговом центре «Россия» Холмска.

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» директор учреждения Инна Сироха, для этого уже выделили специальное помещение. Предполагается, что оно будет оснащено двумя дорожками. Зал будет предназначен не только для взрослых, но и детей. Он сможет принимать одновременно 30-40 человек.

Пока площадка пустует, её используют для проведения вечеров с ветеранами и «детьми войны». В будущем, когда будут изысканы средства, помещение оборудуют всем необходимым, после чего оно примет первых посетителей.

По словам главы Холмского района Андрея Сухомесова, сейчас администрация работает над тем, чтобы зал для мини-боулинга открылся уже в этом году.

Напомним, что в конце декабря 2016 года в кинодосуговом центре завершилась масштабная реконструкция. Здание полностью преобразилось и расширило свои возможности.

- Жители Холмска ждали этого много лет. Реконструкция началась в октябре 2013 года. С этого момента люди чуть ли не каждый день спрашивали у нас, когда мы откроемся и откроемся ли вообще. Особо любознательных даже интересовало, чем покрывают и утепляют здание, сколько рабочих трудится на объекте, - отметила Сироха.

Теперь в здании появилось два кинозала – малый (на 75 мест) и большой (на 195). До этого функционировал только один, и тот не особо пользовался спросом среди населения. - В 2013-м даже в самых глухих уголках России были современные кинотеатры, а в нашем городе - нет. Нам приходилось показывать людям фильмы на советском кинопроекторе. Такие уже давным-давно не используются в кинотеатрах, - подчеркнула руководитель центра. – Сейчас наши залы оснащены высококлассным оборудованием, удобными креслами. Люди с удовольствием ходят в кино. Кроме того, перед сеансами в фойе учреждения часто устраиваются культурно-массовые мероприятия. Для этого здесь специально установлена сцена. Пока зрители ждут сеанса, они могут попить чай или кофе, послушать музыку и с хорошим настроением пройти в зал, чтобы насладиться кинопросмотром. По её словам, по сравнению с январём 2016-го, в этом году посещаемость увеличилась на 58%. - Раньше приходилось ездить в южно-сахалинский «Сити Молл», чтобы посмотреть фильм. После реконструкции необходимость в таких поездках отпала, - поделилась холмчанка Ирина Тулинова. Она отметила, что если бы в малом зале кресла были расположены лесенкой, то было бы вообще всё замечательно. - Раньше мы смотрели картины в центральной библиотеке, но там было неудобно. А здесь просторное помещение, очень комфортно, - рассказали школьницы Антонина Мисюкевич и Мария Шурова.

Также в здании появились детская игровая площадка, тренажерный зал, помещения для занятий фитнесом, вокалом и танцами. Занятия ведут грамотные и опытные преподаватели. Постепенно в центр перебираются городские клубные формирования. И если раньше здесь их было девять, то теперь уже шестнадцать. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность занимающихся в секциях увеличилась на 120 человек.