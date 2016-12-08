За первые двое суток третьего этапа программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ» зафиксировала более 1,15 млн заходов на сайт.

По информации пресс-службы Минвостокразвития, возраст большинства посетителей – 25-34 года (44,6%). Также программой интересуются люди 45 лет и старше (29%). Федеральная информационная система выдерживает пиковые нагрузки на программно-технологический комплекс, технические службы поддержки Росреестра работают в круглосуточном режиме.

Больше всего посетителей сайта из Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия). Проект заинтересовал и пользователей из других стран. На первом месте посещения с Украины – более 5,5 тысячи, из США – свыше 4 тысяч, из Германии – 3,5 тысячи. Свыше 3 тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь.

С 1 февраля подано более 5 тыс. заявок из 81 российского региона. Больше всего граждан России интересует получение «дальневосточного гектара» в Приморском крае – более 2,2 тыс. заявок, Хабаровском крае – более тысячи заявок, Республике Саха (Якутия) – более 800 заявок и Сахалинской области – почти 650 заявок.

С начала третьего этапа поступило более 960 заявок от приморцев. Хабаровчане подали почти 800 заявок. Из Москвы и Московской области пришло более 370 заявок, из Республики Саха (Якутия) - свыше 300 заявлений. Почти 200 заявлений подали в Сахалинской области. Свыше 120 заявок прислали петербуржцы. Более 80 заявок поступило из Свердловской области, Камчатского края, Приамурья и Краснодарского края.

Круглосуточно поступают звонки на горячую линию. С 1 февраля количество звонков превысило 12 тысяч. Всего с начала выдачи «гектаров» - июля 2016 года - на телефон горячей линии обратилось более 93 тысяч человек. Большинство вопросов, волнующих граждан, связаны с алгоритмом получения земли, возможностью подачи коллективной заявки и вариантов использования «дальневосточного гектара».

Как ранее комментировал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «закон дает максимальную свободу самореализации граждан».

– Предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков. Выбор деятельности не ограничен. Можно делать все, что не запрещено российским законодательством, - подчеркнул Александр Галушка.

Анализ заявок, поданных на втором этапе программы «дальневосточный гектар», показал, что наиболее востребованным видом освоения земельных участков является жилищное строительство. Около 28% граждан планируют построить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант – сельскохозяйственное использование. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% граждан. Замыкает тройку лидирующих видов использования «дальневосточного гектара» рекреационная деятельность и отдых – 7%.