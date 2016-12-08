Акция «Остров Сахалин – детям Сирии» проходит в Анивском районе

В образовательных учреждениях Анивского городского округа стартовала акция «Остров Сахалин – детям Сирии».

Как сообщается на сайте администрации муниципального образования, инициаторами гражданско-патриотического мероприятия выступили региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и местное подразделение «Юнармии». Акцию поддержали власти Сахалина и района.

В ее рамках с 1 по 5 февраля анивские школьники пишут поздравления к Дню защитника Отечества для военнослужащих, проходящих службу на территории Сирии. В акции принимают участие более 328 учащихся начального и среднего звена, которые оформляют поздравления в виде солдатского треугольника. Более 250 ярких, красочных и по-настоящему трогательных писем уже ждут отправки адресату.

Вторым этапом акции стартует конкурс на лучшее сочинение по теме «Терроризм – зло против человечества». Об этом будут рассуждать уже старшеклассники. Система патриотического воспитания в образовательных учреждениях Анивы направлена на конечный результат – воспитание гражданина - патриота своей страны.