На Сахалине реанимировали конькобежный турнир

Возрожденный турнир поддержали более 100 горожан. Южно-Сахалинск стал первым городом, где состоятся забеги. Всего в акции принимают участие 33 региона страны.

Регистрация участников началась за час до начала соревнования. Участники, которые пришли без коньков, могли взять их в прокат бесплатно. Теплые палатки с обогревом, горячий чай, бесплатные пирожки - организаторы предусмотрели все, чтобы начинающие спортсмены не замерзли.

- В турнире могли участвовать горожане от 7 до 28 лет. Дети покоряли 50 метров, взрослые - 100. Конечно, здесь есть соревновательный момент, но состязания больше рассчитаны для привлечения людей к активному образу жизни. Каждый участник получил сладкие призы, а победители – грамоты и медали, - рассказал менеджер управления спортивных мероприятий ОГАУ ФК «Сахалин» Борис Кулемжин.

Мастер спорта по конькобежным гонкам, ветеран спорта, в прошлом победительница чемпионатов Украины Ираида Дмитриевна Зыкова ни на минуту не расстается с физкультурой и спортом. Сейчас преподает в колледже искусств физкультуру. Сегодня ее воспитанники встали на коньки и поддержали всероссийскую акцию.

- Помню те времена, когда на стадионе в парке занимались конькобежным спортом, и он развивался, были результаты. А потом куда-то все ушло. Было много снега, что не успевали его расчищать, а теперь нужно возрождать этот вид спорта. Я шла сегодня, и у меня душа радовалась, что после долгих лет опять пройдут массовые соревнования. Взяла своих учеников, - поделилась педагог.

Ян Сучков учится в колледже искусств на хореографа. На каток и раньше ходил вместе с друзьями, но на время пробежал впервые.

- Я падаю и сразу принимаю хореографическую позу. Поэтому все мои падения были красивыми, так что все пошло по плану. А вообще, мне очень понравилось. На свежем воздухе, весело, даже не холодно, - поделился студент.

После завершения соревнований всем участникам приготовили сюрприз - огненное шоу. Конькобежцы остались довольны.