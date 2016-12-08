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4 февраля 16:45 / Культура / книги / история   1  

Первую книгу об островном комсомоле презентовали на Сахалине

Презентация монографического издания «Сахалинский комсомол: грани истории» (1925 – начало 1990-х гг.) состоялась в ТДЦ «Столица» областного центра 3 февраля.

В книге описывается история жизни сахалинской молодёжи на протяжении всей советской эпохи и до начала 90-х годов. Автором научного труда выступил доктор исторических наук, профессор Сахалинского института инженеров железнодорожного транспорта Анатолий Кузин. Имя профессионального историка широко известно не только в области и на Дальнем Востоке, но и за рубежом.

На презентации присутствовали ветераны сахалинского комсомола, руководители учреждений культуры и науки, журналисты, представители современных молодёжных движений, депутаты, а также представители администрации областного центра.

Депутат Госдумы Георгий Карлов подчеркнул, что комсомол был легендарным организационным сообществом. С 1918 по 1991 год оно объединило 200 млн юношей и девушек. На 1984 год пришлось пиковое количество – 42 млн человек.

- Легендарные Днепрогэс, Кузбасс, БАМ были построены в период существования комсомола, на это же время пришлось освоение целины, - отметил Карлов. – Сам я, возможно, один из самых молодых комсомольцев, но до сих пор ностальгирую по тем временам. Считаю, что наша страна пока ещё не смогла сформировать подобную организацию, способную объединить молодёжь в стремлениях и мотивации стать лучше и сделать нашу страну сильнее.

По мнению автора работы, по-хорошему она должна была выйти лет пятьдесят тому назад, но, видимо, этому не суждено было сбыться по разным причинам.

- Тем не менее я очень рад, что это событие всё же произошло, хоть и с полувековым опозданием, - сказал Кузин. - Когда мне предложили обратиться к истории сахалинского комсомола, я не сразу согласился. Не являясь новичком в архивных исследованиях, я предвидел трудности. Дело в том, что наше российское законодательство серьёзно ограничивает доступ к документам личного характера. Кроме того, фонды нашего исторического архива ещё не полностью рассекречены. Но, пожалуй, самым мучительным для меня был процесс сбора фотографий. Для публикации снимка героя, ушедшего из жизни, надо найти его родственников и заручиться их согласием. К сожалению, они это делают не всегда просто так, а за гонорар.

Фотографий из личного архива у Кузина недоставало, поэтому он обратился в областной исторический архив, где ему с удовольствием помогли.

Книга содержит две тематические части. В одной рассказывается об истории Северного Сахалина, а вторая посвящена уже объединённой островной области. При составлении автору пришлось переработать 4 тыс. дел и пролистать полувековую подшивку газеты «Молодая гвардия».

Один из героев книги – бывший корреспондент и редактор легендарной газеты (с 1975 по 1991 год), а ныне главред издания «Южно-Сахалинск сегодня» Сергей Тараканов – рассказал, что вступил в комсомол в 14 лет.

Кстати

Тираж книги «Сахалинский комсомол: грани истории» составил 1,5 тыс. экземпляров.

В то время он страшно завидовал своим одногодкам, которые были старше его на два-три месяца, ведь они вступали в объединение раньше, а ему ещё приходилось донашивать пионерский галстук.

- Когда в мае 1967-го моя мечта вступить в комсомол всё же осуществилась, то я был очень рад этому. Я и по сей день горжусь, что был комсомольцем. Конечно, у него были свои недостатки, но, на мой взгляд, их было значительно меньше, чем, скажем, у старшего товарища комсомола КПСС, - поделился Тараканов.

Журналист вспоминает, как в конце 1980-х – начале 90-х газетчики из «Молодой гвардии» решили сделать эксперимент и вышли тиражом в 100 тыс. 500 экземпляров.

- Таким образом, мы в те времена обгоняли партийную газету «Советский Сахалин», что в доперестроечные времена просто было невозможно, нам никогда бы этого не разрешили. Но благодаря переменам мы это сделали и на тот момент были самой популярной газетой области, - похвастался Тараканов. – Кроме того, если брать на душу населения, то мы были первой газетой СССР, ведь населения было мало, а тираж огромный. Даже в других регионах, в том числе в Москве, отставали по этому показателю. Это было здорово, и мы этим гордились. Жаль, что газета не выжила.

Теги  Журналисты Газеты История Книги
Автор текста и фото: Иван Балов

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Комментарии


Молодёжное движение, любое, должно строиться только на вечных принципах: совести, справедливости, доброты и нравственности. Все приходящие идеологии, как то - коммунизм, капитализм, демократия и так далее - временны. Люди, которые сегодня пляшут под флагами одного движения, или партии - завтра будут плясать под дудку другой партии или молодёжной организации. История неоднократно нам это показывала.
В этом плане куда честнее кажутся американские движения и партии - там в основе лежит бабло и влияние, вот уже несколько столетий. Это цинично, эгоистично, зато честно! А мы всё ностальгируем и ничего нового миру предложить не можем, и не хотим.
Л Алексей 5 февраля 10:44

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