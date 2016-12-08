На Сахалине обсудили передовые способы предотвращения ЧС

Новые формы и методы противодействия стихии обсудили в ходе рабочей встречи начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Генерал Диденко находится на Дальнем Востоке с ознакомительной поездкой, связанной с переподчинением подразделений МЧС России дальневосточных регионов Сибирскому региональному центру. Он обозначил ряд приоритетных направлений совместной деятельности и подчеркнул необходимость внедрения передовых способов предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Сахалинской области, подверженной широкому спектру рисков.

- Готов ознакомиться с теми направлениями деятельности в рамках комплексной безопасности, которые вы реализуете на территории области, посмотреть ваши наработки. Любой новый опыт нам будет интересен. В свою очередь предлагаю вам ряд системных перспективных решений социальной направленности в рамках комплексной безопасности с учётом местных рисков, - прокомментировал цель визита Сергей Диденко.

Генерал отметил необходимость существенного продвижения вперёд по трём позициям: переход от реагирования на происшествия к активной предупредительной работе, укрепление муниципального уровня управления путём качественного развития единых дежурно-диспетчерских служб и максимально широкое привлечение населения, общественных организаций к решению вопросов комплексной безопасности.

Олег Кожемяко отметил высокий уровень взаимодействия органов исполнительной власти Сахалинской области с подразделениями МЧС России и выразил заинтересованность во внедрении новых методов управления рисками.

- Для нас деятельность МЧС России имеет большое значение. Регион находится в сейсмоопасной зоне, постоянно существует риск прохождения различных циклонов, поэтому взаимодействие с подразделениями ведомства у нас отлажено. Нам, безусловно, интересны новые наработки – прежде всего, институт сельских старост и новая система оповещения в рамках пожарной безопасности, - сообщил глава региона.

На Сахалине Сергей Диденко осмотрит также ряд объектов системы обеспечения безопасности жизнедеятельности и встретится с личным составом подразделений МЧС России, расположенных на территории региона, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.