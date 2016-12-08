Россия будет получать доходы от проекта «Сахалин-2» до 2024 года

В субботу, 4 февраля, стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил срок получения нашей страной доходов от проекта «Сахалин-2» до 2024 года.

Глава правительства подписал соответствующее распоряжение 31 января.

- Срок использования природного газа, причитающегося России в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли прибыльной продукции от реализации соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2», для поставок потребителям Дальневосточного федерального округа продлен до 2024 года, - говорится в пояснительной записке к документу, подписанному главой правительства и опубликованному на сайте кабмина.