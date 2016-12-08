Год экологии в Поронайском районе открыл конкурс презентаций экосумки

В Поронайске сегодня состоялся муниципальный форум школьников, посвященный Году экологии. Его делегатами стали учащиеся из образовательных учреждений районного центра, а также сел Леонидово, Тихменево, Малиновка, Восток, Гастелло и поселка Вахрушев.

В концертном зале «Центральный» собрались более 200 участников от 13 до 17 лет. Открывая мероприятие, его ведущая, художественный руководитель культурно-досугового центра «Мир» Татьяна Ильченко сообщила, что организатором форума стало местное отделение партии «Единая Россия». Инициативу поддержали в администрации городского округа и помогли ее реализации.

В приветственных речах юным делегатам пожелали удачи первый вице-мэр района Виталий Пенкин и депутат областной Думы Наталья Захарчук.

- Охватывает чувство гордости за моих земляков, которые первыми в области проводят такой форум, - член островного паламента, которая, кстати, сама приняла активное участие в продвижении экоинициативы.

Идейный вдохновитель и главный организатор мероприятия, секретарь местного отделения единороссов Виктория Кривошеева представила конкурсное жюри. В судейскую команду вошли председатель местного общественного совета Эллина Ротькина, заместитель начальника управления образования Ольга Коробкина, врач Галина Бакирова, директор государственного заповедника «Поронайский» Андрей Душин. Возглавила ее замдиректора Поронайской централизованной библиотечной системы Лариса Анисимова.

Почему надо отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовой матерчатой сумки? 10 команд, одна за другой, доказывали неоспоримость преимущества экологического материала перед привычным пластиком. Через видеоролики, мини-доклады, театрализованные сценки, вокальные и стихотворные представления ребята поведали о невосполнимом вреде этого продукта нефтепереработки для окружающей среды. Главная причина – его длительное биоразложение, которое может длиться до 1000 лет. Полиэтилен стал врагом №1 для животного мира, особенно обитателей водоемов, куда ежегодно попадают миллионы тонн пластикового мусора. Ребята обращались к старшим: «Взрослые дяди и взрослые тети, не засоряйте среду, где живете». Показывали, как легко и быстро сделать экосумку из обычной футболки, добрым словом вспоминали авоськи и бумажные пакеты советского периода.

Пока жюри определяло победителей, на сцену вышли участники театрального коллектива «Дети времени» с представлением об экологии побережья залива Терпения. Шутливая сценка со сказочными персонажами продолжилась клипом Майкла Джексона «Песнь Земли» и завершилась «лесом» зеленых листочков в руках зрителей. Другие листочки с надписью «Я голосую!» стали своего рода бюллетенями в зрительском голосовании – их собрали и опустили в настоящие избирательные ящики с названиями команд. По мнению жюри, лучше всех с рекламной презентацией экосумки справились ребята из села Восток, на втором и третьем месте – команды школ №2 и 8 Поронайска. Все участники конкурса получили дипломы, а победители – конверты с денежными призами. Награды вручали Виталий Пенкин и Наталья Захарчук.