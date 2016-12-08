Волейболистки ПСК «Сахалин» обыграли «молодежку» казанского «Динамо»

Сахалинские волейболистки в матче Суперлиги чемпионата России легко обыграли на домашней площадке молодежный состав «Динамо» из Казани.

Как сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин», когда команды вышли на предыгровую разминку в ВЦ «Сахалин», островных болельщиков одолели двойственные чувства. С одной стороны, разочарование: безусловно, хотелось увидеть ведущих игроков одного из сильнейших клубов страны. С другой - в матче против молодежного состава «Динамо-Казань», прилетевшего на остров в день игры, добыть три очка было бы гораздо легче. А в свете упорной борьбы в нижней части турнирной таблицы второй вариант для хозяев выглядел бы куда более предпочтительным.

Главный тренер островной сборной Константин Приходько не стал менять победный состав после матча в Санкт-Петербурге. На площадку вышли Бондарь, Хабибуллина, Мороз, Гончарова, Акулова, Ефимова. И без лишних хлопот хозяйки площадки довели дело до первого технического тайм-аута, 8:1. Впрочем, первый сет прошел на удивление легко и завершился уверенной победой хозяек площадки – 25:7.

Во второй партии гостьи прибавили к своему результату еще пять очков, а в третьей и вовсе дали бой более мастеровитым и титулованным островным волейболисткам. До середины сета молодые казанки вели в счете, и лишь под занавес встречи хозяйкам удалось восстановить статус-кво и победить в партии (25:20) и в матче – 3:0.

- Недоволен игрой. Хотя понимаю, что в таких встречах игрокам труднее всего настроиться. Есть претензии по третьей партии, надо смотреть видео, разбираться. Хотя тут и без разборов видно, что расслабились. Почувствовали, что соперник слабее, и расслабились. Так делать нельзя. Надо бороться до конца, потому что соперники посильнее нам такого бы не простили, - отметил после матча Константин Приходько.

По мнению тренера молодежной команды «Динамо-Казань» Николая Сорогина, близость зрителей стала для его воспитанниц стрессом.

- Зал здесь небольшой, но компактный. Зрители сидят близко. Для молодежи играть в таких условиях - стресс. В молодежном первенстве они в таких условиях практически никогда не играют. С технической точки зрения - много брака. Понятно, что класс команд разный, но подавать и доводить атаки до логического завершения все-таки надо. Первый состав играет в еврокубках, поэтому на Сахалин прилетели девочки 1999 и 2000 годов рождения, - поделился наставник гостей.

Суперлига-2017. Чемпионат России по волейболу среди женских команд

ПСК «Сахалин» - «Динамо-Казань» 3:0 (25:7, 25:12, 25:20)

Сахалин: Шаравская 12 очков, Гончарова 12, Хабибуллина 9, Лежанина 7, Ефимова 6, Мороз 5, Фима 4, Бондарь 4, Акулова, Рудых, Баяндина (л), Кузнецова (л).