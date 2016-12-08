МЧС России и власти Сахалина продолжат совершенствовать систему защиты от ЧС

По информации пресс-службы главы региона, стороны обсудили методы противодействия чрезвычайным ситуациям и их совершенствование.

- Система МЧС должна работать слаженно и сообща во всех регионах страны. Я привёз на Сахалин ряд перспективных решений социальной направленности. Среди которых - переход к активному предупреждению граждан, укрепление единых дежурно-диспетчерских служб в муниципалитетах, более широкое привлечение населения к решению вопросов комплексной безопасности, - рассказал о цели своего визита Сергей Диденко.

Олег Кожемяко отметил, что вопросы безопасности населения Сахалина и Курильских островов региональные власти держат на особом контроле. Он подчеркнул также высокий уровень взаимодействия островного правительства с подразделениями МЧС России.

- Для нас деятельность МЧС России имеет большое значение, ведь регион находится в сейсмоопасной зоне, постоянно существует риск прохождения различных циклонов, поэтому мы работаем в тесном контакте с Главным управлением МЧС России по Сахалинской области. Нам будет интересно узнать о наработках, которыми вы располагаете. Это, прежде всего, институт сельских старост и новая система оповещения в рамках пожарной безопасности, которую нам необходимо внедрять, - подчеркнул губернатор.