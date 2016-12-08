На Сахалине столкнулись поезд и автоцистерна

На Сахалине сегодня произошло очередное столкновение поезда и автомобиля.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МВД России, примерно в 13:00 на 161-м километре дороги Южно-Сахалинск – Оха водитель грузовика Freightliner с цистерной мазута выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Машинист локомотива не успел отреагировать на это.

В происшествии люди не пострадали. Транспортные средства в аварии получили механические повреждения, разлива нефтепродукта не произошло.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются выяснением обстоятельств ДТП на островной магистрали.