В Сахалинском театре кукол поставили рок-притчу

Постановка стала гимном материнской любви. Искренней, безусловной, несущей спасение даже тем, чей удел предательство, ужас, отчаяние, сообщает пресс-служба театра.

– Господи, я не могла остановить слёз, – делится одна из зрительниц. – В какой-то момент чувства буквально захлестывают! Дочь меня успокаивает, а я вижу, что она сейчас сама заплачет…

Великолепная игра актеров и кукол, масштабные декорации, потрясающий свет. Море – то лазурное, то бурлящее тьмой. Огромная глыба корабля, с которого ведется пушечный огонь по мирному городу. Небесный свет, хлынувший наказанием кровавому безумию…

Это спектакль – потрясение. Он разрушил границы между сценой и зрительным залом, объединил чувства артистов и зрителей, стерев личный опыт, возраст, пол. Единая душа ужасалась участи главного героя, сострадая и прощая ему вместе с его матерью. Прощая всем нам вместе с нашими матерями.