Сахалинцам грозит 5 лет тюрьмы за браконьерство в заповеднике

Браконьеры на Сахалине могут провести за решеткой по пять лет за незаконный вылов рыбы на территории заповедника «Поронайский», сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Органы предварительного расследования установили, что 16-17 августа 2016 года подсудимые, сговорившись с бывшим сотрудником заповедника, на его территории, в устье реки Котиковой Поронайского района, при помощи ставной сети - запрещенного орудия лова - и моторной лодки незаконно выловили 710 экземпляров горбуши. Своими действиями они причинили государству ущерб в размере 728 тыс. 772 рублей.

Однако в ходе расследования обвиняемые полностью погасили причинённый ущерб. Уголовное дело в их отношении направлено в суд. Разбирательство начнётся в ближайшее время.

Заповедник «Поронайский» располагается в восточной части острова Сахалин. Основан в 1988 году. Площадь его составляет 56,7 тыс. гектаров (0,6% площади Сахалина). Заповедник включает в себя полуостров Терпения, южную часть Восточно-Сахалинских гор, наиболее широкую часть Тымь-Поронайской долины. По некоторым данным, в заповеднике обитают более 50 видов млекопитающих, 231 вид птиц, 4 вида амфибий и один вид рептилий. Среди них - бурый медведь, северный олень, соболь, выдра, а также краснокнижные сахалинская кабарга, дикуша, алеутская крачка, утка-мандаринка, скопа, белоплечий орлан, орлан-белохвост, сапсан.