РГО объявило собственную номинацию на конкурсе Почты России

Номинация призвана привлечь подрастающее поколение к изучению природного и культурного наследия.

В рамках Года экологии вопросам охраны окружающей среды будут посвящены и другие номинации конкурса «Лучший урок письма–2017». В частности, школьникам предложат темы: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет амурский тигр».

Детские письма и рисунки, посвященные проблемам сохранения окружающей среды и другим темам конкурса, принимаются до 15 августа 2017 года. С условиями и полным перечнем номинаций можно ознакомиться на сайте https://www.pochta.ru/news-list/item/599050205, сообщает пресс-служба регионального управления Почты России.

Подведение итогов и награждение авторов лучших писем по традиции состоится в октябре и будет приурочено ко Всемирному дню почты и Международной неделе письма. Победителей ожидают дипломы, специальные призы учредителей номинаций и ценные подарки от партнеров конкурса.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводят Почта России, Московский государственный университет им. Ломоносова, профсоюз работников связи России и «Учительская газета». Он ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из разных регионов страны. В ходе конкурса в учебных заведениях пройдут открытые уроки письма, на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.