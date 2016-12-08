Сахалин станет основным местом антитеррористических учений ВВО

В Восточном военном округе (ВВО) стартовали межвидовые командно-штабные учения по противодействию террористам.

Основная фаза учений пройдёт в Сахалинской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ВВО Александра Гордеева.

По словам Гордеева, в регионе будет проведена специальная операция, в ходе которой особое внимание уделят вопросам организации взаимодействия между областными силовыми ведомствами.

- Для уничтожения условных террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 АМТШ, — подчеркнул Гордеев.

Всего в масштабном мероприятии примут участие более двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники.

Учения продлятся до 11 февраля.