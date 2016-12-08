Пенсионный фонд дополнительно выдал сахалинцам и курильчанам более 821 млн рублей

Доплату в пять тысяч рублей получили 164 тысячи 377 пенсионеров на Сахалине и Курилах, сообщает пресс-служба регионального управления Пенсионного фонда РФ. Всего в Сахалинской области ПФР начислил и передал в доставочные организации 821 млн 855 тыс. рублей.

Единовременная выплата полагалась всем пенсионерам Сахалина и Курил, как работающим, так и неработающим. Через банки доставка доплаты началась с 11 января. В почтовых отделениях выплата одновременно с пенсией за январь выдавалась островитянам, которые получают пенсию с 13 января. А гражданам, которые получали деньги на почте в начале месяца, необходимо было посетить почтовое отделение по месту жительства еще раз в назначенную дату. По 5 тыс. рублей выплатили и тем, кому приносят пенсию на дом.

Для получения дополнительных 5 тыс. рублей обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не требовалось. Выплата полагалась гражданам, постоянно проживающим на территории России и ставшим пенсионерами на 31 декабря 2016 года.