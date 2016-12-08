Сахалинца сняли с рейса в Шереметьево из-за «заминированного» ноутбука

В московском аэропорту Шереметьево сняли с рейса жителя Сахалина, заявившего, что у него в ноутбуке находится взрывное устройство, сообщается на сайте РЕН ТВ.

Мужчина собирался лететь в Томск.

Как стало известно корреспондентам телеканала от неназванного источника, 63-летний житель Сахалинской области не пожелал открыть ноутбук во время процедуры досмотра. На слова о заминированной технике сотрудники полиции Шереметьево отреагировали быстро.

В ходе личного досмотра выяснилось, что в недрах компьютера не было и следа взрывчатых веществ. Однако из-за ложного заявления о бомбе мужчина был снят с рейса для проведения дальнейших разбирательств.