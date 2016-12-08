Естественный прирост населения Сахалина и Курил в 2016 году составил 554 человека

Естественный прирост населения отмечен в Сахалинской области в 2016 году, сообщает пресс-служба Сахалинстата.

В органах ЗАГС зарегистрировано 6948 родившихся, в том числе 110 двоен и троен, и 6394 умерших. Естественный прирост составил 554 человека, в 2015 году - 177.

Превышение количества родившихся над количеством умерших отмечено в пяти муниципальных образованиях области: Южно-Сахалинске, Анивском, Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.

В области зарегистрировано 4059 браков и 2794 развода против 4335 браков и 2885 разводов в 2015 году.

По данным управления ФМС России по Сахалинской области, за 2016 год на острова прибыли 21971 человек, из них 57,6% – на постоянное место жительства. Выбыли 22458 человек, из которых 71,6% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 9683 человека. Миграционная убыль составила 487 человек.