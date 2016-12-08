Сахалинец в составе национальной сборной выиграл золото Универсиады-2017

Российские летающие лыжники завоевали золото в командных соревнованиях. Состязания проходили 5 февраля в рамках программы зимней Универсиады-2017 в Алматы (Казахстан).

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области, сахалинец Александр Баженов и представители других регионов страны Роман Трофимов и Михаил Максимочкин в составе команды России набрала 789,9 баллов.

Несмотря на морозную погоду, трибуны комплекса «Сункар» были забиты до отказа. Интрига состязаний сохранялась до последнего прыжка, поскольку большинство участников с легкостью преодолевали расстояния более 100 метров.

С первой попытки российские летающие лыжники уверенно заняли лидирующую позицию. Их повторные прыжки оказались еще более убедительными, что привело национальную сборную на высшую ступень пьедестала.

Серебряными призёрами Универсиады стали прыгуны из Словении, уступившие россиянам 6,1 балла. Замкнули тройку призёров поляки, отставшие от победителей на 28,1 балла.