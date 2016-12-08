Автомобилист в Южно-Сахалинске наехал на коляску с малышом

Водитель микроавтобуса в минувшее воскресенье наехал на женщину с детской коляской в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Примерно в 14:40 52-летний водитель на Mitsubishi Delica ехал по улице Больничной на запад. В районе перекрестка с улицей Комсомольской при повороте налево он не уступил дорогу женщине с детской коляской, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП годовалый ребенок получил телесные повреждения.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло 4 февраля. В 14:15 неустановленный водитель на Shaanxi SХ двигался по улице Красная Речка на юг. В районе нерегулируемого перекрестка с улицей Второй Заречной он не уступил дорогу автомобилю Nissan Terrrano, и они столкнулись. После чего водитель первого наехал на электрическую опору, расположенную с юго-западной стороны перекрестка, и съехал в кювет.

В результате ДТП пассажиры Nissan Terrrano – 52-летняя женщина и 5-летний ребенок - получили телесные повреждения. Водитель Shaanxi SХ покинул место ДТП. По данному факту проводится проверка.

За прошедшие выходные дни сотрудники ГИБДД в Южно-Сахалинске задержали 15 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. В отношении пяти возбуждены уголовные дела. Шесть водителей управляли автомобилями без прав.