Южносахалинцы будут платить за услуги в 1,5 раза больше при отсутствии приборов учета

С марта к собственникам квартир в Южно-Сахалинске, которые не установили индивидуальные приборы учета (ИПУ) на холодную, горячую воду и электроэнергию, при начислении платы будет применен коэффициент 1,5.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, нововведение соответствует постановлению правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». С весны стоимость данных услуг будет рассчитываться по формуле: количество зарегистрированных в квартиреХнормативХповышающий коэффициентХтариф.

Применение повышающего коэффициента должно стимулировать собственников квартир к установке ИПУ. Отметим, что норматив потребления холодной воды на одного человека в месяц составляет 4 кубометра, горячей - 3. При этом в среднем, как показывают приборы учета, воды расходуется меньше.

Приведем пример начисления платы за холодную и горячую воду среднестатистической южно-сахалинской семьи из двух человек, зарегистрированных в квартире. При отсутствии ИПУ семья платит по нормативу: 256 рублей за холодное водоснабжение и 857 за горячее. А с применением коэффициента 1,5 плата может быть уже 384 и 935 рублей (коэффициент применяется только к тарифу 26,11 рублей на воду). Если поставить приборы учета и оплачивать фактически потребленную воду, то средняя плата по городу для такой семьи сегодня складывается на уровне 192 за холодную и 571 рублей за горячую воду. Экономия за год составит более 6,5 тыс. рублей.

Собственники сами выбирают способ установки приборов учета. Можно купить их в специализированных магазинах и установить самостоятельно или привлечь специалиста, обратиться в свою управляющую организацию по вопросам их установки или заказать услугу в той или иной коммерческой организации по предложенной ими цене. Однако опломбировать счетчики должны бесплатно только специалисты РСО. После этой процедуры установленный прибор заносится в базу МУП ГИАЦ для сбора показаний и выставления квитанций на оплату. Проводить плановую замену счетчиков можно только в присутствии представителей РСО.