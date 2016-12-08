Сборная Сахалина взяла серебро на первенстве ДФО по лыжным гонкам

В Южно-Сахалинске назвали победителей и призеров первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального минспорта, по итогам четырех дней первое общекомандное место завоевала сборная Республики Саха (Якутии). Серебряные медали у хозяев, третье – у представителей Хабаровского края. По итогам этих стартов будет сформирована сборная ДФО для участия в финале Спартакиады учащихся России 2017 года.

В заключительный день соревнований состоялась эстафетная командная гонка. Девушки вышли на дистанцию 4х3 км. Первые две участницы шли классическим ходом, а заключительные две трассы спортсменки преодолевали свободным стилем. В очередной раз хорошей подготовкой болельщиков порадовали представительницы Якутии. Золото с результатом 41.07,9секунды принесли Елена Зайцева, Евгения Сергеева, Зоя Зайцева и Анастасия Дубова. Второе место за хабаровскими лыжницами – 42.34,2 секунды. Досадная ошибка при передаче эстафеты позволила сахалинцам занять только третье место. Анастасия Авдеева, Вероника Щелчкова, Наталья Заднепрянная и Надежда Сенникова предолели дистанцию за 43.13,1 секунды.

Юноши покоряли в эстафете 5 км. На первом же отрезке лидерство захватил спортсмен из Якутии Роман Дерябов. Он первым и передал эстафету своему соратнику по команде. Вторым на очередной этап ушел лыжник из Хабаровского края. Островной спортсмен Сергей Губушкин на своем отрезке был третьим. Сахалинец Даниил Грачев удержал третью позицию в эстафетной гонке. Ситуацию нашим спортсменам удалось переломить на третьем этапе. Виктор Носов обошел своего ближайшего соперника, а затем Рустам Даниленко упрочил позиции команды, завершив гонку на втором месте. Бронзовые награды достались хабаровчанам.

Днем ранее лыжники выявили сильнейших в гонке классическим ходом. Девушки вышли на дистанцию 10 км, юноши – на 15 км. Отлично зарекомендовавшая себя Елена Зайцева из Якутии и в этот раз не оставила шансов своим соперницам. Результат 32.47,9 секунды принес ей очередную золотую медаль. Около 8 секунд победителю уступила Елизавета Шалабода из Приморского края. Призовую тройку замкнула якутянка Анастасия Дубова (32.57,1секунды). Островитянка Надежда Сенникова заняла пятое место. В гонке у юношей не было равных магаданцу Андрею Векличу. Он финишировал через 43.01,55 секунды. Серебряную медаль в копилку своих наград положил лыжник из Приморья Артем Васильев, уступивший победителю 46,45 секунды. Третье место завоевал представитель якутской школы лыжных гонок Роман Дерябов (44.00,13 секунды). Сахалинец Рустам Даниленко остановился в шаге от призовой тройки – у него четвертый результат. Соревнования прошли на базе СШОР зимних видов спорта. В них участвовали юноши и девушки 1999-2000 годов рождения из Республики Саха (Якутии), Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.