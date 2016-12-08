Двое сахалинцев погибли при пожаре

При локализации возгорания в Южно-Сахалинске пожарные обнаружили два трупа, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ.

Сообщение о ЧП поступило в следственный отдел по Южно-Сахалинску 5 февраля в 08:40. Горел дом №43 на ул. Достоевского областного центра. Во время тушения пожара огнеборцы нашли обгоревшие тела 65-летнего мужчины и 61-летней женщины.

В ходе осмотра места происшествия причину смерти установить не представилось возможным. В настоящее время в тела направлены на исследование в морг. Сотрудники профильного ведомства проводят доследственную проверку, выясняют обстоятельства происшествия и очевидцев.