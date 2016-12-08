Каратисты Сахалина встретят День защитника Отечества турниром

В Южно-Сахалинске 11 февраля на базе спорткомплекса СДЮСШОР восточных видов единоборств состоятся региональные соревнования по каратэ.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, турнир посвящен Дню защитника Отечества. В нем примут участие более 250 спортсменов из Невельского, Поронайского и Холмского районов, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска. Начало поединков – в 09:00.

- Предстоящие соревнования станут заключительным этапом в подготовке сборной области к первенству Дальневосточного федерального округа и второму этапу VIII летней спартакиады учащихся России по каратэ, - пояснил директор школы Леонид Ким. - Ребята упорно тренировались, и данные соревнования помогут нам проверить готовность наших спортсменов, внести необходимые коррективы.

По традиции на мероприятие в качестве почетных гостей приглашены ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта. Церемония открытия соревнований – в 13:00.

Болельщиков приглашают СДЮСШОР ВВЕ по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 254в.