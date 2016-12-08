«Космос между нами»: есть ли жизнь вне Марса
В прокат вышла подростковая драма Питера Челсома «Космос между нами». Наш штатный кинообозреватель Сергей Суханов пытается ответить на вопрос, стоило ли городить очередной огород с детскими слезами и первой любовью.
16-летний Гарднер Эллиот (модный сейчас Эйса Баттерфилд) — обычный подросток. Он увлекается кибернетикой, переписывается в интернете со сверстницей и делает все наперекор приемным родителям. Но есть одна особенность: приемные родители Гарднера — ученые-астронавты, а сам он родился и живет на Марсе. Как водится, хорошо там, где нас нет, поэтому парень отправляется на Землю — к воде, природе и любимой девушке (Бритт Робертсон).
Тема взгляда на земную жизнь со стороны стара как искусство сочинительства, но продолжает неплохо восприниматься и в кино, и в литературе. Где-то рядом с ней неизменно проходит романтическая линия, поэтому сюжет «Космоса между нами» воспринимается знакомо и органично. Все, что требовалось от Питера Челсома («Интуиция», «Давайте потанцуем»), — показать нам сочную картинку и добиться от актеров хорошей игры.
Главная ставка делается, конечно, на молодое дарование Баттерфилда. Он с ролью справился неплохо, учитывая, что ему пришлось играть не только своими голубыми глазами (фирменные слезы на месте), но и всем телом. Дело в том, что выросший на Марсе Гарднер не привык к земной гравитации, потому угловат и нескладен. На самом деле очень сложно изобразить нелепую походку без комичности. Парню это удалось.
С остальными исполнителями все несколько хуже. В таланте Гэри Олдмана и Карлы Гуджино сомневаться как-то неприлично, но мастерам явно тесно в своих простоватых ролях — развернуться негде. 26-летняя Робертсон выглядит симпатично, но никак не тянет на школьницу. Это, конечно, портит общее впечатление: нам показывают невинную подростковую любовь, а в партнершах у юноши с детским взором явно опытная, крепко сбитая барышня. К счастью, фильму повезло с диалогами. Они осмыслены и не раздражают, что большая редкость для сегодняшних мелодрам.
А вот с саундтреком все не очень хорошо. Песни сами по себе неплохие, но словно взяты в интернете по запросу «песня для подростковой мелодрамы скачать». Они шаблонны и, кажется, звучали еще в десятке таких же фильмов. Это недопустимо для картины, которая претендует на оригинальность.
Полностью провалена и тематика будущего. Космическая колония на Марсе служит лишь фоном, но выглядит хоть немного футуристично: роботы и все такое. А вот Земля за 20 лет не изменилась вообще: те же авто, такие же смартфоны и даже бургеры в закусочных.
«Космос между нами», вообще, очень легко ругать. В кино полно идиотских сюжетных ходов: перед важнейшей миссией в истории человечества в НАСА не заметили беременность астронавта (!), подростка в предынфарктном состоянии подвергают чудовищным перегрузкам в космическом челноке, девушка, ненавидящая информатику, за секунды взламывает электронные замки автомобилей и много чего еще. Легко ругать, но почему-то не хочется. Несмотря на тонну недостатков и очевидную попсовость, это красивое, хорошо сделанное и милое кино. Можно кидаться попкорном в экран, восклицая «Мы все это уже видели», можно просто расслабиться, любоваться красивой картинкой и вместе с подростками из картины задаваться вечными вопросами. И правда — а что вам больше всего нравится на Земле?
Посмотреть кино можно в кинотеатрах. За расписанием сеансов срочно бегите в «Афишу» РИА «Сахалин-Курилы».
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