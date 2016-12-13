Гастролеры из Корсакова «бомбили» частные дома в Южно-Сахалинске

Полиция Южно-Сахалинска задержала двоих жителей Корсакова за серию краж из домов в частном секторе областного центра.

По информации регионального управления МВД России, первой жертва заявила о происшествии 4 февраля. 44-летний южносахалинец сообщил, что у него похитили телевизор, игровую приставку и DVD-плеер. Сумма ущерба, по его словам, превысила 40 тыс. рублей. Оперативная группа прибыла на место происшествия с кинологом и служебной собакой. Четвероногий сыщик сразу взял след и через 1 км вывел на двоих мужчин. Настигнутые с поличным, они даже не стали сопротивляться.

Для дальнейшего разбирательства их доставили в полицию, где они признались еще в нескольких аналогичных преступлениях. По данным стражей порядка, парочка причастна к пяти кражам. Как правило, она действовала по отработанной схеме. Грабители выжидали, когда хозяева уйдут из дома, затем разбивали подручными средствами оконное стекло и проникали в жилище. В одном случае им удалось похитить имущества на сумму свыше 120 тыс. рублей, в другом – «улов» потянул на 150 тыс. рублей. Добычей воров становились снегоуборочная машина, бензопила, электростанция и другие строительные предметы. Они относили украденное в тайники, а что-то сбывали прохожим на улице.

В настоящее время часть вещей полицейские изъяли, местонахождение остального устанавливается.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Один из фигурантов ранее был осужден за убийство, другой – за грабеж и кражу. Оба нигде не работают. 41-летний корсаковец находится под подпиской о невыезде, 37-летний – заключен под стражу.