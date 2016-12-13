Легкомыслие сахалинки стоило ей банковской карты

38-летняя южносахалинка осталась без банковской карты после визита к ней случайного знакомого.

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, кражу стражи порядка раскрыли за сутки. Оперативности сыщиков не помешало даже то обстоятельство, что женщина знала только имя молодого человека. С ним она познакомилась в одном из развлекательных заведений областного центра.

Парочка обменялась контактами, и парень на следующий день приехал к ней в гости. Хозяйка на несколько минут вышла из комнаты, но, вернувшись, обнаружила, что молодой человек исчез. А через пару часов ей пришло СМС-сообщение о снятии с ее банковской карты более 5 тыс. рублей.

Когда сыщики задержали безработного 31-летнего жителя областного центра, он сознался во всем. К тому времени парень деньги успел потратить, а от карточки избавился. Однако на том месте, где он ее выбросил, полицейские нашли и изъяли улику. Теперь карточка приобщена в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела. Южносахалинцу инкриминируется преступление по статье 158 УК РФ (кража).