ВТБ продлевает вклад «Сезонный» со ставкой до 10% годовых

Банк ВТБ продлевает прием вклада «Сезонный» до 28 февраля 2017 года, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании.

Его можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей. В первые 100 дней размещения клиенты банка получают бонусную ставку 10%, благодаря которой увеличится итоговая доходность по вкладу. За последующие периоды доход начисляется по ставке 7,5% годовых.

В случае необходимости клиент может досрочно изъять средства, сохранив доходность сбережений на уровне 7,5% годовых за каждые полные 100 дней. Например, если через 210 дней клиент решит досрочно забрать вклад, то за полные 200 дней ему будут начислены проценты по ставке 7,5% годовых, а за 10 дней размещения будут начислены проценты по ставке «до востребования».

Вклад можно открыть в розничных офисах ВТБ и в интернет-банке. Выплата процентов осуществляется в конце срока, пополнение и частичное снятие средств по вкладу не предусмотрены.