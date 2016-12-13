Сахалинский хирург провел на Кунашире сложную операцию

Врач Сахалинской областной клинической больницы провел в Южно-Курильске сложную операцию.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве здравоохранения, помощь понадобилась 60-летней пациентке, у которой ранее был диагностирован сложный перелом бедра. Специалисты стояли перед дилеммой – перевезти женщину на самолёте в Южно-Сахалинск или оперировать на месте. После консультаций было принято решение о поездке на Кунашир специалиста областной больницы.

- У меня всегда наготове кейс с набором инструментов, которые использую в подобных поездках. Сама операция длилась около трёх часов. Помогал мне коллега из местной районной больницы. Женщина предстоит провести в стационаре около десяти дней, но полный процесс восстановления займет еще примерно четыре месяца, - рассказал заведующий операционным отделением Евгений Дерябин.

Кроме оперативного вмешательства, Евгений Дерябин осмотрел еще нескольких пациентов, дал консультации по дальнейшей тактике лечения.

Выездная работа специалистов учреждения по районам области проводится постоянно. В ближайшее время консультирование и отработку практических навыков в муниципальных образованиях начнут врачи по сосудистой хирургии под руководством главного специалиста Вячеслава Пашина.