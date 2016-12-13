На Сахалине откроют трамплин К-70 после реконструкции

12 февраля в Южно-Сахалинске состоится торжественное открытие трамплина К-70 после реконструкции, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

Специалисты школы зимних видов спорта начали подготовку трассы на долгожданном объекте. Ее идеального состояния специалисты добиваются при помощи фрезы стоимостью 155 тыс. рублей. Специальная насадка, вес которой достигает 120 кг, подвешивается на трос. От начала разгона до вершины трамплина при помощи крутящегося механизма ее поднимают вверх, затем опускают вниз, и так несколько раз.

- Раньше мы делали это вручную, и процесс мог затянуться на неделю. Сейчас закончим гораздо раньше. Уже через несколько дней спортсмены приступят к первым тренировкам на трамплине К-70, - рассказал тренер-преподаватель школы зимних видов спорта Владимир Спиваков.

Помимо фрезы, на трамплине появится техника, которая облегчит работу судьям и тренерам. Современные компьютеры позволят точно определять длину и скорость прыжка, а также силу ветра.

По словам директора школы зимних видов спорта Андрея Яковлева, датчики располагаются на горе приземления и сигнализируют о направлении, турбулентности и скорости ветра. - Там же разместят стартовые светофоры. По ним спортсмен будет узнавать, в какой момент ему можно прыгать. На горе разгона будут установлены датчики скорости разгона. Это хороший ориентир для спортсмена и судей. Старты станут интересными и для зрителей. Они смогут отслеживать в режиме реального времени ход состязаний участников, - поделился директор. На следующий год спортивное учреждение планирует приобрести еще две фрезы для существующих трамплинов. Сегодня спортсмены тренируются на К-30 и К-40. Также в планах покупка пушки для оснежения. Реконструированный трамплин протестируют первыми участники первенства области. 12 февраля на турнир соберутся сильнейшие летающие лыжники региона.