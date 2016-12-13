Региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал на Сахалине

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 6 февраля открылся на Сахалине.

WorldSkills – международное движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. В чемпионатах движения принимают участие как студенты, так и молодые квалифицированные рабочие до 22 лет.

С началом соревнований участников поздравил губернатор Олег Кожемяко. Он рассказал о перспективах развития области, в том числе связанных с развитием «Горного воздуха», где появятся сотни новых рабочих мест.

- Мы реализуем проекты и в сельском хозяйстве, применяя самые современные технологии. Те, кто решил связать свою жизнь с сельским хозяйством, знают, что это уже совершенно иной уровень. Новые технологии, в частности, в производстве мороженого, ждут ваших рук. Думаю, каждый из вас найдёт себе рабочее место на Сахалине, - сказал Кожемяко.

Он напомнил, что в 2016 году в профессиональных учебных заведения области было открыто 11 новых специальностей, в этом году появятся еще 13. На закупку современного оборудования для учреждений профобразования в этом году выделено 74 млн рублей. В чемпионате участвует 121 человек - кроме сахалинцев, это еще представители Хабаровского края. Оценивать работу молодых профессионалов будут 119 региональных экспертов, 18 – независимых членов жюри и 5 национальных экспертов, которые судят чемпионаты WorldSkills по всей стране. Национальный эксперт по компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Андрей Жигульский приветствовал участников. - Вы уже, действительно, профессионалы своего дела, уже лучшие в своих учебных заведениях. С каждым чемпионатом ваш профессионализм растёт, а представители бизнеса резервируют всё больше рабочих мест не только для победителей, но и всех ребят, которые здесь отличаются, - сказал Жигульский.

Кстати, менеджер программ профессионального обучения компании Fluor Маргарита Иванова именно за этим и пришла на чемпионат. Она не исключает, что по его итогам руководство выберет лучших и предложит им работу. - Мы, как и наши партнёры, приглядываемся к таким ребятам. В прошлом году, например, мы организовали поездку лучших участников на месторождение Одопту. Один из них был победителем чемпионата WorldSkills в Хабаровске. Мы вновь рассматриваем такой вариант, хотим лучших отправить на практику на Одопту, ведём переговоры с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». Я знаю, что в прошлом году несколько наших подрядчиков взяли на работу выпускников строительного техникума, - сказала она.

Fluor с 2013 года поддерживает профессиональное образование на Сахалине. В частности, компания построила и полностью оборудовала сварочный цех на территории строительного техникума, обучила преподавателей, мастеров производственного обучения. - Этот чемпионат, а именно соревнование среди сварщиков, покажет результаты и этой нашей работы, - сказала Иванова. Компания также поддерживает будущих электриков, операторов тяжёлой строительной техники.