Иркутский акцент
Сахалинские куклы запели голосами сибирских актеров
Инакий язык
На выходных в Сахалинском театре кукол состоялась премьера спектакля «Сердце матери». Постановку о поисках родного берега, гордыне и исцеляющей материнской любви представил Сахалинский театр кукол. Для разговора со зрителем кукольники на этот раз избрали непривычный жанр рок-притчи. «Сердце матери» на островной сцене воплотил режиссер из Иркутска Юрий Уткин.
– Сама притча уже подразумевает инакий язык, не бытовой. Но рассказать историю – это одно, а наполнить ее музыкой – другое. Это снимает налет старины, уводит от назидательности, и для зрителя притча становится такой личной, близкой и в то же время современной, – замечает Юрий Анатольевич.
На «Сердце матери» постановочную группу вдохновила новелла Ивана Панькина. Либретто для рок-притчи написала иркутская поэтесса Римма Маркевич. Музыку создал композитор из Иркутска Владимир Соколов, художественный руководитель «Театра Пилигримов». Голоса артистов этого театра и звучат в спектакле.
Как признается режиссер, сахалинские кукольники могли бы исполнить песни и сами. Но Юрий Уткин впервые работал в островном театре и не мог догадываться обо всех талантах нашей труппы.
Рок-притча напоминает о самом важном – хрупкости человеческой жизни, всепрощающей материнской любви – как юным, так и взрослым театралам. Верхнюю возрастную границу для «Сердца матери» определять ни к чему. А в каком возрасте стоит увидеть эту постановку впервые?
– Мне кажется, на спектакль зрителю нужно приходить тогда, когда он начинает задавать вопросы этому миру. Вопросы не вроде: почему течет речка? А вроде: почему я есть? Что, если меня не будет? – говорит режиссер. – По себе помню: подобные вопросы начали одолевать меня лет в 9. Ситуация была шоковая, когда я понял, что всех моих близких когда-то не станет… Я так растерялся. Печально было жить, понимая, что все рано или поздно умрут.
Океан на сцене
Ни один зритель не станет спорить, что у премьерного спектакля удивительный художник-постановщик. Ольга Ивченко, главный художник Сахалинского театра кукол, раскинула на сцене настоящий океан с оживающими в лучах сценического света волнами.
С большим вниманием к деталям она вычерчивает судьбы героев. В скромной хижине, где висит портрет папы – отважного адмирала, – растет светловолосый мальчуган. Забавляясь с игрушечным корабликом, он тоже грезит о море. Идут годы, сын облачается в белоснежную с синим форму юнги, а на золотых волосах мамы появляется старушечий платок.
Громоздкий корабль, как огненный образ войны, разрушает спокойствие приморской идиллии. А вслед за этим на сцене появляется скользкое морское создание, которое воплощает собой всю мерзость предательства. К сожалению, оно нередко находит способ проникнуть в жизнь семьи и попытаться разрушить даже самые прочные родственные связи. Но матери всегда прощают своих детей.
На сцене мы видим только двух артистов – Маргариту Петрову, маму, и Виталия Альбекова, сына. Но в темноте сцены скрываются еще девять актеров, вдыхающих жизнь в спектакль и кукольных героев.
– Я сразу сказал: «Ребят, вы все будете мамой и все будете сыном». Все артисты играют только пару персонажей. Двое удивительно тонко воплощают главных героев в живом плане. А остальные не менее талантливо играют за кадром, – рассказывает режиссер.
Интересная находка: в «Сердце матери» руки кукол – это руки актеров. Оттого и каждое движение персонажей наполняется неподдельной искренностью.
Юрий Уткин, художественный руководитель театра кукол «Аистенок», Иркутск:
– Сахалинский театр кукол меня просто покорил за эти двадцать дней, что я работал здесь. Какое счастье, что у детей и взрослых зрителей есть такой красивый театр! Но прекрасна не только внешняя сторона. Здесь невероятно талантливые артисты, а в цехах работают настоящие волшебники. Руководители так любят этот театр и стараются, чтобы каждому сотруднику здесь было хорошо. А если хорошо работникам, то и зритель чувствует, что ему отдают всю душу.
Сахалин – это вообще что-то невероятное. Из моего окна видны горнолыжные склоны. Летом полчаса – и на море. Не знаю, насколько сахалинцы ценят то, что имеют. Но это место – словно курорт…
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