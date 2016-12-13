Иркутский акцент

Сахалинские куклы запели голосами сибирских актеров

Инакий язык

На выходных в Сахалинском театре кукол состоялась премьера спектакля «Сердце матери». Постановку о поисках родного берега, гордыне и исцеляющей материнской любви представил Сахалинский театр кукол. Для разговора со зрителем кукольники на этот раз избрали непривычный жанр рок-притчи. «Сердце матери» на островной сцене воплотил режиссер из Иркутска Юрий Уткин. – Сама притча уже подразумевает инакий язык, не бытовой. Но рассказать историю – это одно, а наполнить ее музыкой – другое. Это снимает налет старины, уводит от назидательности, и для зрителя притча становится такой личной, близкой и в то же время современной, – замечает Юрий Анатольевич.

На «Сердце матери» постановочную группу вдохновила новелла Ивана Панькина. Либретто для рок-притчи написала иркутская поэтесса Римма Маркевич. Музыку создал композитор из Иркутска Владимир Соколов, художественный руководитель «Театра Пилигримов». Голоса артистов этого театра и звучат в спектакле. Как признается режиссер, сахалинские кукольники могли бы исполнить песни и сами. Но Юрий Уткин впервые работал в островном театре и не мог догадываться обо всех талантах нашей труппы.

Рок-притча напоминает о самом важном – хрупкости человеческой жизни, всепрощающей материнской любви – как юным, так и взрослым театралам. Верхнюю возрастную границу для «Сердца матери» определять ни к чему. А в каком возрасте стоит увидеть эту постановку впервые? – Мне кажется, на спектакль зрителю нужно приходить тогда, когда он начинает задавать вопросы этому миру. Вопросы не вроде: почему течет речка? А вроде: почему я есть? Что, если меня не будет? – говорит режиссер. – По себе помню: подобные вопросы начали одолевать меня лет в 9. Ситуация была шоковая, когда я понял, что всех моих близких когда-то не станет… Я так растерялся. Печально было жить, понимая, что все рано или поздно умрут.

Океан на сцене

Ни один зритель не станет спорить, что у премьерного спектакля удивительный художник-постановщик. Ольга Ивченко, главный художник Сахалинского театра кукол, раскинула на сцене настоящий океан с оживающими в лучах сценического света волнами.

С большим вниманием к деталям она вычерчивает судьбы героев. В скромной хижине, где висит портрет папы – отважного адмирала, – растет светловолосый мальчуган. Забавляясь с игрушечным корабликом, он тоже грезит о море. Идут годы, сын облачается в белоснежную с синим форму юнги, а на золотых волосах мамы появляется старушечий платок. Громоздкий корабль, как огненный образ войны, разрушает спокойствие приморской идиллии. А вслед за этим на сцене появляется скользкое морское создание, которое воплощает собой всю мерзость предательства. К сожалению, оно нередко находит способ проникнуть в жизнь семьи и попытаться разрушить даже самые прочные родственные связи. Но матери всегда прощают своих детей.

На сцене мы видим только двух артистов – Маргариту Петрову, маму, и Виталия Альбекова, сына. Но в темноте сцены скрываются еще девять актеров, вдыхающих жизнь в спектакль и кукольных героев. – Я сразу сказал: «Ребят, вы все будете мамой и все будете сыном». Все артисты играют только пару персонажей. Двое удивительно тонко воплощают главных героев в живом плане. А остальные не менее талантливо играют за кадром, – рассказывает режиссер. Интересная находка: в «Сердце матери» руки кукол – это руки актеров. Оттого и каждое движение персонажей наполняется неподдельной искренностью.