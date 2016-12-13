Южносахалинцев приглашают на турнир по нардам

Поклонников древней восточной игры приглашают на VIII городской турнир по нардам, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального молодежного правительства.

Он состоится 18 февраля на базе школы №16 областного центра. Начало интеллектуальных баталий – в 10:30. По информации организатора – молодежной общественной организации «Лидер» – набор участников будет проводиться в течение двух недель. Детали можно узнать по телефону (4242) 41-75-78.

Победители могут рассчитывать на участие во всероссийском чемпионате, а также на ценные призы от спонсоров.

– Последняя игра показала, что нарды в Южно-Сахалинске приобретают популярность. На предыдущий турнир бороться за победу пришли несколько десятков человек, а заявок было в два раза больше. Принять смогли только 30 участников. Битва шла на протяжении 11 часов с 30-минутным перерывом на обед. Трое сильнейших участников получили не только ценные призы и подарки от спонсоров, но и возможность бороться за право попасть на всероссийский чемпионат по нардам. На этот раз мы тщательно подготовились и готовы принять большее количество участников, — рассказал председатель «Лидера» Сергей И.

Организаторы напоминают, что для участия в турнире не обязательно профессионально играть в нарды. Большая часть игроков всегда состоит из любителей, именно поэтому шанс занять призовое место есть у каждого.