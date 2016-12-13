Запоздалая трансплантация

Депутаты обсудили результаты проверки аудиторов, изучивших качество медицинской помощи на островах

Врачебная статистика

Более миллиарда рублей потрачено в островном регионе за три года на развитие современных видов медпомощи. Львиная доля этих средств поступила из областного бюджета, еще часть денег перечислены из федеральной казны в виде межбюджетных трансфертов. На совместном заседании думских комитетов по социальной политике, а также по бюджету и налогам депутаты обсудили, как использовались столь солидные ресурсы. Законодателям представили отчет контрольно-счетной палаты (КСП) области с подробной статистикой о предоставлении островитянам высокотехнологичной и скорой специализированной медпомощи, медицинской эвакуации пациентов из труднодоступных мест. Специалисты КСП детально оценили, как шла реализация соответствующих мероприятий госпрограммы в региональном минздраве, а также в пяти крупнейших медучреждениях областного центра и Тымовска на протяжении 2014, 2015 годов и девяти месяцев 2016-го. Главный вывод аудиторов может только порадовать – финансирование высокотехнологичной медпомощи (ВМП) в области ежегодно растет. Увеличивается и число учреждений здравоохранения, которые прошли лицензирование на оказание различных видов ВМП и работают в соответствии с отдельной территориальной программой госгарантий. Если в 2014 году такие услуги сахалинцам оказывали всего три медучреждения, то в прошлом году их было уже пять. Однако вот парадокс: объемы подобной медпомощи оказались заметно ниже, чем планировалось в территориальных программах госгарантий. Проще говоря, когда перед конкретным жителем области встает вопрос, где делать сложную операцию или получить специализированное лечение, он зачастую выбирает клиники или медцентры материка. На заседании привели красноречивые цифры: более 1,5 тысяч островитян получили направления в медучреждения за пределами области, причем, в их числе – и 431 ребенок.

Индикаторы здоровья

Специалисты КСП внимательно изучили, как выполняются мероприятия, предусмотренные в разных направлениях госпрограммы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы». В ходе проверки выяснилось, что специализированная медпомощь детям продублирована сразу в двух подпрограммах, но лишь одна из них подкреплена ресурсами. А одними благими намерениями, понятное дело, современного уровня островной медицине не обеспечишь. Более того, при изучении ключевых документов госпрограммы аудиторы обнаружили неувязки, касающиеся довольно важных показателей. Например, подпрограмма № 2 имеет 19 индикаторов, которые служат своеобразными «контрольными вешками» развития здравоохранения в регионе на ближайшие годы. Однако при этом она не содержит главного – индикатора, позволяющего судить, что конкретно делается у нас именно для улучшения и расширения высокотехнологичной медпомощи. Представленный депутатам доклад КСП свидетельствует: за последние годы сахалинские медики сумели освоить далеко нее все новые методы лечения. К сожалению, с использованием средств, выделенных на развитие медпомощи, тоже не обошлось без огрехов. Аудиторы выяснили, что в 2014 и 2015 годах полученные из областного бюджета ассигнования удалось освоить соответственно лишь на 98,9 и 98,6 процента. К октябрю 2016 года финансирование мероприятий по высокотехнологичной медпомощи составило 36,5 процента. Правда, представители регионального минздрава пояснили депутатам, что к концу года положение удалось выправить. Однако общий вывод и здесь очевиден: задержки в перечислении запланированных средств стали уже хроническими. Если судить по результатам проверки, то виной всему – несвоевременное заключение госконтрактов. Так, документы на трансплантацию почки оформляли в конце года, из-за чего сахалинские врачи попросту не успевали провести операции. Зато межбюджетные трансферты, поступавшие в островной регион из федеральной казны, наоборот, освоили полностью. В общем, не все в нашей жизни и лечении зависит лишь от денег, свою роль играют распорядительность и исполнительность специалистов здравоохранения.

Чувствительный вопрос