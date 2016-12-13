Запоздалая трансплантация
Депутаты обсудили результаты проверки аудиторов, изучивших качество медицинской помощи на островах
Врачебная статистика
Более миллиарда рублей потрачено в островном регионе за три года на развитие современных видов медпомощи. Львиная доля этих средств поступила из областного бюджета, еще часть денег перечислены из федеральной казны в виде межбюджетных трансфертов. На совместном заседании думских комитетов по социальной политике, а также по бюджету и налогам депутаты обсудили, как использовались столь солидные ресурсы.
Законодателям представили отчет контрольно-счетной палаты (КСП) области с подробной статистикой о предоставлении островитянам высокотехнологичной и скорой специализированной медпомощи, медицинской эвакуации пациентов из труднодоступных мест.
Специалисты КСП детально оценили, как шла реализация соответствующих мероприятий госпрограммы в региональном минздраве, а также в пяти крупнейших медучреждениях областного центра и Тымовска на протяжении 2014, 2015 годов и девяти месяцев 2016-го.
Главный вывод аудиторов может только порадовать – финансирование высокотехнологичной медпомощи (ВМП) в области ежегодно растет. Увеличивается и число учреждений здравоохранения, которые прошли лицензирование на оказание различных видов ВМП и работают в соответствии с отдельной территориальной программой госгарантий. Если в 2014 году такие услуги сахалинцам оказывали всего три медучреждения, то в прошлом году их было уже пять.
Однако вот парадокс: объемы подобной медпомощи оказались заметно ниже, чем планировалось в территориальных программах госгарантий. Проще говоря, когда перед конкретным жителем области встает вопрос, где делать сложную операцию или получить специализированное лечение, он зачастую выбирает клиники или медцентры материка. На заседании привели красноречивые цифры: более 1,5 тысяч островитян получили направления в медучреждения за пределами области, причем, в их числе – и 431 ребенок.
Индикаторы здоровья
Специалисты КСП внимательно изучили, как выполняются мероприятия, предусмотренные в разных направлениях госпрограммы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы». В ходе проверки выяснилось, что специализированная медпомощь детям продублирована сразу в двух подпрограммах, но лишь одна из них подкреплена ресурсами. А одними благими намерениями, понятное дело, современного уровня островной медицине не обеспечишь.
Более того, при изучении ключевых документов госпрограммы аудиторы обнаружили неувязки, касающиеся довольно важных показателей. Например, подпрограмма № 2 имеет 19 индикаторов, которые служат своеобразными «контрольными вешками» развития здравоохранения в регионе на ближайшие годы. Однако при этом она не содержит главного – индикатора, позволяющего судить, что конкретно делается у нас именно для улучшения и расширения высокотехнологичной медпомощи. Представленный депутатам доклад КСП свидетельствует: за последние годы сахалинские медики сумели освоить далеко нее все новые методы лечения.
К сожалению, с использованием средств, выделенных на развитие медпомощи, тоже не обошлось без огрехов. Аудиторы выяснили, что в 2014 и 2015 годах полученные из областного бюджета ассигнования удалось освоить соответственно лишь на 98,9 и 98,6 процента. К октябрю 2016 года финансирование мероприятий по высокотехнологичной медпомощи составило 36,5 процента. Правда, представители регионального минздрава пояснили депутатам, что к концу года положение удалось выправить. Однако общий вывод и здесь очевиден: задержки в перечислении запланированных средств стали уже хроническими.
Если судить по результатам проверки, то виной всему – несвоевременное заключение госконтрактов. Так, документы на трансплантацию почки оформляли в конце года, из-за чего сахалинские врачи попросту не успевали провести операции. Зато межбюджетные трансферты, поступавшие в островной регион из федеральной казны, наоборот, освоили полностью. В общем, не все в нашей жизни и лечении зависит лишь от денег, свою роль играют распорядительность и исполнительность специалистов здравоохранения.
Чувствительный вопрос
После отчета аудитора Александры Литвиненко от депутатов прозвучали вопросы о том, насколько эффективно используется оборудование, закупленное областью для оказания высокотехнологичной медпомощи. «Многие знакомые, – заметил один из народных избранников, из областной или городской больниц в железнодорожную идут лечиться…»
Из ответов представителей регионального минздрава явствовало: обеспечить всех пациентов нужными обследованием и лечением пока невозможно не только из-за нехватки современной техники. Ситуацию осложняют недостаток квалифицированных специалистов и помещений в медучреждениях, отсутствие лицензий на оказание соответствующих услуг и ряд других факторов.
– У нас нет магнитно-резонансного томографа и компьютерного томографа, – привел конкретные примеры главный врач областной клинической больницы Александр Бейфус. – Второе – у нас большая очередность на прием. Например, очередь на имплантацию хрусталика расписана на год вперед…
Он же заметил: помещения всей областной больницы имеют общую площадь в 34 тысячи квадратных метров и столько же – у нового перинатального центра. Выход медики видят в перераспределении этих площадей. После внутренней, как выразился Бейфус «ротации», уже в этом году в медучреждении планируется создать около ста хирургических коек и еще столько же – в сосудистом центре. Словом, даже в нынешних условиях медики не опустили руки и пытаются самостоятельно найти решение целого ряда проблем.
А вот в оценке обеспеченности медпомощи для маленьких сахалинцев мнения медиков неожиданно разошлись. Главный врач областной детской больницы Лариса Фатеева заверила народных избранников, что в ее учреждении всего хватает. И почти тут же заместитель министра здравоохранения области Лариса Згурьева сообщила, что детской больнице нужен свой хирургический корпус. Кстати, представителя регионального минздрава единодушно поддержали депутаты Александр Болотников, Галина Подойникова и другие. Они предложили подготовить отдельное обращение в правительство области, чтобы там рассмотрели возможность ускорить строительство объекта, о необходимости которого законодатели говорят уже несколько лет.
– Вопрос чувствительный и востребованный, – сказал председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Воронцов. – Проверка КСП проведена объективно и своевременно и вскрыла проблемы, решение которых не требует денег, а носит организационный характер. К примеру, вопрос оплаты труда хирургов, медсестер за проведение высокотехнологичных операций…
Руководитель комитета по социальной политике Виталий Гомилевский добавил: в облдуму поступило письмо из регионального минздрава. В нем сообщается, что в самом ведомстве, а также в Тымовской ЦРБ и областном онкодиспансере ведут работу по замечаниям КСП. В итоге депутаты приняли совместное решении двух комитетов, в котором есть и рекомендация в адрес аудиторов. Им, в частности предложено представить в облдуму информацию о том, как устраняются выявленные недостатки до 1 марта текущего года.
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