На Сахалине началась регистрация на «Лыжню России–2017»

Сегодня региональное министерство спорта объявило о начале регистрации на 35-ю Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России».

По информации пресс-службы ведомства, самое ожидаемое зимнее спортивное событие стартует 11 февраля в анивском селе Троицком. В массовом старте на лыжах могут участвовать все желающие. Дети побегут 200 м, юноши, мужчины, девушки и женщины — 2 км, 5 км и 10 км.

Записаться и получить стартовые номера участников можно с 6 по 10 февраля в ДЮСШ села Троицкого по адресу: ул. Центральная, 39 (с 10:00 до 17:00) и спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1 (с 09:00 до 16:00). Справки по телефонам: (4242) 73-45-74 и 28-25-02. Заявку можно также отправить на электронную почту: troitsk_sportscool@mail.ru. При себе необходимо иметь паспорт и справку от врача с допуском. Страхование жизни и здоровья проводится при регистрации бесплатно.

Для участников юбилейной «Лыжни России» организаторы приготовили сюрприз – розыгрыш призов от компаний партнеров. Счастливчиков ждут три сертификата на страхование жизни и здоровья на один год от компании «ХОСКА», а также авиабилеты по маршруту Южно-Сахалинск - Токио (Япония) – Южно-Сахалинск с открытой датой от компании «Битомо». В лотерее смогут принять участие все зарегистрированные участники соревнования.

Кроме того,в рамках спортивного мероприятия можно выполнить норматива комплекса «Готов к труду и обороне». Для каждой ступени определен свой норматив.