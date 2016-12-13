В Углегорске создадут ячейку «Молодой гвардии»

Активисты регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» во главе с руководителем Николаем Литусом побывали с рабочей поездкой в Углегорском районе.

По информации организаторов, гости встретились здесь с молодежным активом. На встречу пришли школьники, студенты, представители общественных волонтерских организаций. В разговоре приняли участие и.о. мэра, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Дорощук, депутат областной Думы Александр Болотников, член региональной общественной палаты Игорь Гуща.

В ходе встречи глава сахалинских молодогвардейцев рассказал углегорцам об основных направлениях и планах деятельности организации, наиболее социально значимых проектах, ориентированных на молодежь, которые реализуются на федеральном уровне и в области. Также в качестве председателя Молодежного парламента области он проинформировал о работе этого совещательного и консультативного органа по вопросам молодежной политики.

Кроме того, Николай Литус принял участие в заседании районного отделения «Единой России». Он кратко информировал партактив об итогах и решениях прошедшего в Москве 21-22 января XVI съезда партии, поставленных перед партийцами задачах в свете осенней избирательной кампании. В настоящий момент в связи с кадровой ротацией руководства «Молодой гвардии», состоявшейся осенью прошлого года, актуальной задачей является работа по усилению местных отделений организации. Он озвучил вопрос о формировании в Углегорском районе ячейки «Молодой гвардии». Этот вопрос нашел полное взаимопонимание и поддержку у местных единороссов. Со своей стороны региональное отделение «Молодой гвардии» окажет необходимую организационно-техническую и методическую помощь для запуска ячейки.

Вместе с членами общественной организации «Эгида», поддерживающей людей с ограниченными возможностями, молодогвардейцы навестили жительницу Углегорска. Ей была оказана гуманитарная помощь. А в Шахтерске ребята встретились с членом общественной палаты области, атаманом Углегорской казачьей организации «Станица Радонежская» Алексеем Криволапом, инициатором создания военно-патриотического клуба «Росич». Он занимается возрождением казачества на Сахалине, военно-спортивным и духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Воспитанникам, которые постигают в клубе навыки рукопашного боя и верховой езды, молодогвардейцы передали сувениры от регионального отделения партии «Единая Россия».