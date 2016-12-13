Крытый спорткомплекс появится в планировочном районе Южно-Сахалинска

Большой спортивный зал появится на территории школы №32 Новоалександровска. В нём смогут заниматься не только школьники, но и взрослые.

- На сегодняшний день в школе обучаются около тысячи человек. С каждым годом количество детей увеличивается, и наш зал уже не может вместить всех. В связи с этим было решено построить отдельное помещение для занятий волейболом, футболом, баскетболом. Таким образом мы разгрузим вторую смену, - рассказала директор школы Светлана Бетнарская.

К возведению здания приступили в конце прошлого года. Фундамент уже готов. Планируется, что в сентябре 2018 года новый спортзал распахнёт свои двери для детей и взрослых.

Строительство ведётся в рамках проекта «Доступный спорт». Из областного бюджета для этого выделено около 65 млн рублей.

Сейчас дети активно катаются на лыжах на пришкольной территории. Благодаря проекту «Лыжи в школу» в конце января для учреждения закупили новый снегоход для расчистки снега. По словам Бетнарской, раньше детям и учителям приходилось протаптывать лыжню своими силами. Это было тяжело, особенно после обильных снегопадов. - Снегоход избавил нас от лишней работы, - отметила директор. – Мы находимся на периферии, и нашим детям очень неудобно добираться до того же «Спартака», чтобы покататься на нормальной трассе. Теперь в этом нет необходимости. Мы можем в любое время расчистить лыжню. Территория всегда доступна для катаний. Сейчас здесь катаются не только школьники, но и взрослое население.

Также закупили новый инвентарь на 150 тысяч рублей - лыжи, палки, обувь. Сейчас лыжным спортом занимаются дети с первого по одиннадцатый класс. - Новый инвентарь - просто отличный. Лыжи пластиковые, с автоматическим креплением, лёгкими палками и удобными тёплыми ботинками. На данный момент в школе порядка 100 комплектов лыж. Одновременно могут кататься три класса, - отрапортовал учитель физкультуры Вадим Гришко. - Есть ребята, которые занимаются лыжами профессионально вне школы, есть просто любители. Многие приносят с собой свой инвентарь, что не может не радовать, хотя у нас хватает и своего. - Я занимаюсь лыжами почти десять лет. Очень люблю этот спорт, он придаёт мне силы, к тому же занятия проходят на свежем воздухе, получаешь удовольствие, - поделилась шестиклассница Любовь Нелюбина. – Школьные занятия тоже очень люблю, хожу с большой охотой, несмотря на мороз.