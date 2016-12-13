В Аниве разыграли награды турнира по мини-футболу

Поклонники мини-футбола поборолись за призы первенства городского округа, учрежденные охранным агентством «Алекс-А».

По информации администрации муниципального образования, в турнире участвовали 11 команд. Матчевые встречи проходили по круговой схеме в течение почти трех месяцев. Футболисты собирались по вечерам после работы в спортивном зале средней школы №1 райцентра.

Затяжной игровой марафон лучше всех прошли члены команды «Анива». У них в активе 28 очков (9 побед и 1 ничья). Второе место досталось сборной «Крильон», у которой на три очка меньше (8 побед, 1 ничья, 1 поражение). Призовую тройку замкнули футболисты «Военной части» из Троицкого с 19 очками (6 побед, 1 ничья, 2 поражения).