Кожемяко: суда для Сахалина должны соответствовать реальным условиям мореплавания

Морские суда, которые построят для сообщения между Сахалином и Курилами и Сахалином и материком, должны соответствовать реальным условиям эксплуатации, считает губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

В связи с этим он поручил областному министерству транспорта и дорожного хозяйства тщательно подойти к разработке технического задания на их строительство, сообщает пресс-служба главы региона.

Тему обсудили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта на встрече с руководством области.

Вопрос пассажирских и грузовых перевозок между Курильскими островами, Сахалином и материком поднял сопредседатель регионального отделения ОНФ, генеральный директор Сахалинского морского пароходства Александр Мацук. Он высказал пожелание, чтобы при проектировании судов были учтены сложные условия предстоящей эксплуатации в водах, омывающих берега Сахалина и Курил.

Кожемяко предложил представителю ОНФ принять участие в работе над проектом в качестве эксперта.

Мацук также отметил, что в последнее время произошли кардинальные перемены в отношении областных властей к этой проблеме. Пополняется новыми самолетами парк региональной авиакомпании «Аврора». В результате заметно улучшилась транспортная доступность отдаленных районов области.

Напомним, в Хабаровске вскоре начнется строительство двух морских грузо-пассажирских судов. Они будут курсировать между Сахалином и Курильскими островами. Еще два морских железнодорожных парома изготовит Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре). Они должны выйти на линию, соединяющую порты Ванино и Холмск, заменить паромы, срок эксплуатации которых подходит к концу.