Автогородок для детей появится в Южно-Сахалинске

Детский автогородок для обучения безопасному поведению на дорогах появится в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба губернатора области.

Вопрос о том, как научить детей и подростков безопасному поведению на проезжей части, затронул сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, помощник военного комиссара Сахалинской области по военно-патриотической работе Андрей Фугенфиров на встрече с губернатором Олегом Кожемяко.

По его мнению, важную роль в этом деле может сыграть создание всесезонного крытого автогородка. На его базе можно было бы организовать обучение подрастающего поколения навыкам безопасного поведения.

Между тем по поручению губернатора уже разработана проектная документация на автодром в средней школе №31 Южно-Сахалинска. Предусмотрено необходимое финансирование. Строительные работы запланированы на лето. Подобные автогородки есть при школах №1 Анивы и №7 Охи. Они позволяют организовать обучение малышей правилам дорожного движения.