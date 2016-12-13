В Южно-Сахалинске ищут площадку под строительство школы на 3000 человек

В Южно-Сахалинске подбирают площадку для строительства еще одного среднего общеобразовательного учреждения - на 3000 учеников, сообщает пресс-служба губернатора области.

Вопрос доступности общего образования для сахалинцев подняли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта на встрече с губернатором Олегом Кожемяко.

Они поинтересовались, как идёт строительство новых школ и реконструкция существующих. Эта работа ведется в рамках государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы».

Главная задача, по словам Кожемяко, – ликвидация второй смены и вывод из эксплуатации зданий, имеющих высокую степень износа. С этой целью, в частности, реконструируется школа №1 Анивы, строится школа на 800 мест в Долинске. Запланировано строительство школы-детского сада в селе Тунгор Охинского района.

На бесхозные детские игровые площадки обратил внимание руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Кирилл Кобяков. Установленные без должного оформления во дворах многоквартирных домов стараниями некоторых депутатов, они не были приняты на баланс городскими властями. В результате площадки ветшают и могут представлять угрозу для детей.

- Если политик поставил во дворе детскую площадку, он обязан обеспечить ее содержание в дальнейшем, - высказал свое мнение губернатор. – Следует провести работу с депутатами, чтобы они занялись судьбой своих подарков горожанам. Думаю, это будет совершенно правильно.