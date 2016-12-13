Рыбопромышленники Сахалина объединятся для защиты рек

Сахалинские рыбопромышленники должны объединиться, чтобы защищать реки от браконьеров.

К такому выводу пришли участники встречи губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба главы области.

Активист ОНФ и президент Ассоциации рыбаков Анивского залива Анатолий Кобелев считает, что популяция дикого лосося, нерестящаяся в реках на юго-востоке Сахалина, сильно пострадала из-за неправильной региональной политики в области экологии. Он полагает, что на государственном уровне необходимо принять срочные меры по восстановлению рыбных ресурсов.

По мнению Кожемяко, решить эту проблему можно за счет действенной охраны естественных нерестилищ лосося. А наладить ее должны сами рыбопромышленные компании, в ведении которых находятся нерестовые реки.

Между тем большинство многочисленных пользователей рыбопромысловых участков, зарегистрированных в области, добывает очень скромные объемы красной рыбы. Компании, фактически состоящие из нескольких человек и работающие только во время лососевой путины, не могут себе позволить даже развитие собственного производства. Поэтому они не способны обеспечить защиту нерестилищ от браконьеров.