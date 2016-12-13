Более 2 тыс 980 тонн сардины-иваси и скумбрии выловили сахалинские рыбопромышленники в 2016 году.

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства (СКТУ) Александр Таратенко, с каждым годом сайровая путина идёт на спад. Так, если в 2015 году рыбаки поймали 4 тыс. тонн, то в 2016-м - 3 тысячи. Сейчас наступает эра сардины-иваси и скумбрии. Именно эти виды смогут заменить на рынке сайру.

- Сардины-иваси мы не ловили больше двадцати лет. Это огромный период, который мы потеряли, - отметил Таратенко. – Сейчас же рыбопромышленники делают ставку именно на иваси, поскольку за ней будущее. Многие из них приобретают новые суда.

Например, Южно-Курильский комбинат закупил новое наливное судно именно для ловли сардины-иваси. Другие предприятия также закупают технику.

Напомним, сайра не подходит к берегам Сахалина и Курил уже второй год подряд. Наука утверждает, что виной тому так называемая цикличность. В определённый период на промысел приходит сайра, затем её меняет другой вид. В данном случае это иваси. Пройдёт ее время - и снова пойдет сайра.