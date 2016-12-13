1200 сахалинцев обследовались в День борьбы против рака

Врачи областного онкологического диспансера в День борьбы с раковыми заболеваниями провели приём в поликлиниках №2, №4 и №6 Южно-Сахалинска и консультативно-диагностическом центре, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минздраве.

Группы специалистов выехали также в Долинск и Аниву, всех желающих они консультировали в поликлиниках центральных районных больниц. Аналогичные обследования проводились во всех муниципальных образованиях.

- Не сказать, чтобы меня сильно что-то беспокоит, но определённые сомнения были. Вот и решила сегодня проконсультироваться со специалистом. Приём ведётся без предварительной записи, берёшь карту в регистратуре и идёшь в нужный кабинет. При необходимости можно и УЗИ сегодня пройти, – рассказала жительница Анивы.

4 февраля из Южно-Сахалинска в этот город приехали онколог, онкогинеколог и уролог-онколог. Они вели прием всех желающих без предварительной записи.

В предыдущие годы в этот день на Сахалине проводился расширенный приём в областном онкологическом диспансере. В этот раз формат решили изменить для большего охвата жителей области. Перемены ожидаются и в повседневной работе, врачи диспансера будут чаще выезжать в районы. - За каждым муниципалитетом закреплён куратор и раньше, как минимум, раз в шесть месяцев они бывали в своих районах. Сейчас такие выезды будут осуществляться ежеквартально. Предварительно мы звоним руководству центральных районных больниц и спрашиваем, в каком специалисте есть потребность. Исходя из запроса, мы и формируем группу, – подчеркнул главный внештатный онколог Сергей Старцев, проводивший приём пациентов в Аниве.

По словам уролога Ильи Белова, люди приходили с разными жалобами, и далеко не все они связаны с онкологией. – А если говорить об общих рекомендациях, то мужчинам к урологу в первый раз надо обязательно обратиться в 42 года. Сдать анализы на простатспецифический антиген (ПСА) – это маркер рака предстательной железы, она позволяет выявить болезнь на ранних стадиях, - отметил врач. Анивский онколог Галина Гаджибек подчеркнула, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью. - Обращаются к врачам, проходят обследование. У нас работают скрининговые программы по выявлению онкологических заболеваний. Во время диспансеризации проводятся соответствующие тесты. К примеру, женщины с 39 лет проходят маммографию. Также занимаемся диагностикой при помощи онкомаркеров на заболевания желудочно-кишечного тракта, – отметила врач-онколог из Анивы. Всего во время акции в медицинские учреждения области обратились 1 203 человека. У десяти пациентов врачи диагностировали рак, у 86 специалисты заподозрили онкопатологию. Все они получили направление на дополнительное обследование.