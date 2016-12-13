На Сахалине стартовал пятый сезон «Хоккея в валенках»

Открытие чемпионата детсадовской семейной Лиги «Хоккей в валенках» в Южно-Сахалинске стало большим спортивным праздником.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, в нем участвовали собачьи ездовые упряжки, сказочные герои Незнайка, Баба-яга, Волк, олимпийский Миша и настоящие профессионалы из ПСК «Сахалин».

В этом сезоне благодаря поддержке партнеров проекта - компаний «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», «Оплот» и «Биосервис» - на турнир заявились 14 команд – 11 хоккейных дружин из Южно-Сахалинска, «Рябинка» и «Гагаринцы» из Анивы и впервые малыши и их родители из регионального отделения всероссийской организации «Специальная олимпиада» (команда «Лучики»).

Первые матчи пришлось отложить почти на полчаса, чтобы всех юных хоккеистов покатали хаски, лайки и маламуты от Сахалинской федерации ездового спорта. Продолжением семейного спортивного праздника стала уже традиционная дружеская игра между малышами и хоккеистами ПСК «Сахалин». По словам нападающего клуба Алексея Ерёмина, профессионалы едва отбились от напора пятилетних игроков. Однако счет 2:2 доказал, что победила дружба.