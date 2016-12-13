На Сахалине стартовал пятый сезон «Хоккея в валенках»
Открытие чемпионата детсадовской семейной Лиги «Хоккей в валенках» в Южно-Сахалинске стало большим спортивным праздником.
Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, в нем участвовали собачьи ездовые упряжки, сказочные герои Незнайка, Баба-яга, Волк, олимпийский Миша и настоящие профессионалы из ПСК «Сахалин».
В этом сезоне благодаря поддержке партнеров проекта - компаний «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», «Оплот» и «Биосервис» - на турнир заявились 14 команд – 11 хоккейных дружин из Южно-Сахалинска, «Рябинка» и «Гагаринцы» из Анивы и впервые малыши и их родители из регионального отделения всероссийской организации «Специальная олимпиада» (команда «Лучики»).
Первые матчи пришлось отложить почти на полчаса, чтобы всех юных хоккеистов покатали хаски, лайки и маламуты от Сахалинской федерации ездового спорта. Продолжением семейного спортивного праздника стала уже традиционная дружеская игра между малышами и хоккеистами ПСК «Сахалин». По словам нападающего клуба Алексея Ерёмина, профессионалы едва отбились от напора пятилетних игроков. Однако счет 2:2 доказал, что победила дружба.
Формат соревнований остался неизменным. Как рассказал автор проекта Андрей Хапочкин, на предварительной стадии все команды по итогам жеребьевки были поделены на четыре подгруппы и через три недели восемь лучших дружин продолжат борьбу за кубок Детсадовской лиги по системе плей-офф.
По традиции матч состоит, как и положено в большом хоккее, из трех периодов. В первой пятиминутке безопасный резиновый мячик гоняют малыши, во втором периоде играют мамы, в третьем – папы и дедушки.
- В этом проекте нам не так важен спортивный результат, - пояснил Андрей Хапочкин. – Главное, что родители и их малыши вместе и на спортивной площадке они учатся побеждать и переживать неудачи вместе. Для нас все, кто пришел в эту лигу, уже победители. Здесь нет проигравших.
После веселого праздника открытия состоялись игры первого тура.
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