Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Территории опережающего развития / Дальневосточный гектар / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
6 февраля 18:54 / 25 добрых дел / проекты / журналисты  

Лед сближения

С журналистом за руку

Сотрудники «Губернских ведомостей» учили кататься на коньках ребят из реабилитационного центра «Радуга»

Зима разрешила

На минувших выходных сотрудники издательского дома «Губернские ведомости» на час стали волонтерами. Напомним, наш медиахолдинг в декабре прошлого года отпраздновал 25-летие. В честь юбилея мы проводим акцию «25 добрых дел». Этот проект продлится до конца 2017 года. А начали мы наш «марш доброты» прошлой осенью, когда высадили кедры на территории областной детской больницы.

В воскресенье наши журналисты и рекламные агенты собрались на открытом катке у Дворца спорта «Кристалл». В Южно-Сахалинск приехали покататься на коньках воспитанники корсаковского социально-реабилитационного центра «Радуга». Кто-то из 26 ребят уже уверенно стоял на коньках, а кому-то была необходима помощь взрослых. Волонтеры катались вместе с ребятами и если надо – крепко держали за руку.

Акция должна была пройти неделей раньше, но сахалинская зима решила иначе – каток засыпало снегом. Зато в это воскресенье погода выдалась просто великолепной: легкий морозец, на небе ни облачка. Одним словом, все условия для того, чтобы заняться спортом.

– Посмотрите, как я уже умею, – не может сдержать свою радость семилетний Максим, – вот такой у меня получается кружок!

Парень с гордостью признался, что на коньки встал второй раз за свою жизнь. И он уже не просто может кататься, но и выполнять какие-то простейшие элементы на льду!

Данькина опора

Некоторым юным фигуристам помощь была действительно не нужна. Кто-то же, наоборот, без поддержки волонтеров и шагу по льду ступить не мог. В их числе – непоседливый Даниил. Мальчику уже девять лет, но на каток он попал, по всей видимости, впервые: ноги в коньках упорно не хотели слушаться и постоянно разъезжались. Самого упрямого фигуриста опекала и.о редактора газеты «Губернские ведомости» Анна Козляковская. Если бы не ее поддержка, Даниил набил бы себе немало синяков.

– Наши сотрудники страхуют на льду всех ребят. Уверена, мы обойдемся минимальным числом падений, – говорит Анна.

По ее словам, идея провести такую акцию возникла неслучайно. На Новый год, когда вместе с инициативной группы Снежаны Лотковой сотрудники газеты ездили поздравлять детей-инвалидов, было решено присоединиться к волонтерам и после праздников.

– На первый взгляд нет ничего проще – привез детей на каток, они сами катаются и веселятся, – говорит Снежана Лоткова. – Но по технике безопасности нужно, чтобы ребенку помогал взрослый человек. Мы можем заказать автобус, чтобы привезти детей из Корсакова в Южно-Сахалинск, но волонтеров нанять мы не можем. Если бы в нашей инициативной группе было больше добровольцев, мы бы смогли чаще проводить такие акции. Спасибо вашему издательскому дому за то, что откликнулись.

Что-то произошло

Говорят, в хоккейных коньках, а, к примеру, Даниил в прокате выбрал именно такие, учиться кататься еще сложнее, чем в обычных. Мальчик уже стал держать равновесие, как вдруг что-то произошло: он внезапно бросился к бортику, достал телефон, начал торопливо набирать чей-то номер:

– Мама, мама, я здесь, – машет он рукой кому-то, – вот я!

Мама Даниила и еще другие его родственники скромно стоят у катка и наблюдают, как «десант» «Губернии» учит кататься детей.

Даня в это воскресенье прекрасно провел время: и на коньках постоял, и с мамой повидался. Скорее всего, ребенок не видел самого родного человека очень давно, надо было видеть, как он бросился к ней навстречу. Родительница принесла любимую игрушку сына – плюшевого мишку. Он верно ждет своего маленького хозяина дома....

Маленькая Наташа тоже очень хочет к маме.

– Мамочка сказала, что на следующей неделе обязательно заберет меня домой, – хвастается девочка.

Она устала кататься, присела на лавочку – не терпится поделиться своей радостью даже с незнакомым взрослым.

– Она сказала, ей в понедельник надо только какую-то справку в опеку отдать. И домой сразу поедем!

Ребята попадают в реабилитационный центр «Радуга» из неблагополучных семей. Как правило, у большинства есть родители. Причины, которые могут заставить мать расстаться с родным ребенком, назвала директор «Радуги» Наталья Пичуева.

– Ситуации бывают разные. Дети в нашем центре ждут, пока решится их судьба, – говорит она. – Если родителей окончательно лишают родительских прав, переезда в детский дом не избежать. Некоторые ребята живут у нас постоянно в течение полугода, некоторые – ночуют дома, а в центр приходят лишь днем.

Иногда этих детей усыновляют или забирают в приемные семьи. Но таких случаев совсем немного….

Сентиментальная Катя

У тринадцатилетней Яны уже большой опыт «фигуристки». Шесть лет назад она впервые надела коньки и… поехала без чьей-либо помощи. Сегодня она лихо чертит узоры на льду у «Кристалла». Свою подружку Валю в руки журналистов «Губернии» Яна не отдала – сама катается с ней за руку, учит держать равновесие.

– Обычно свои выходные я провожу активно, дома не сижу, – рассказывает Яна. – Или на лыжах катаюсь, или на коньках. В «Радуге» я прожила полгода. Теперь хожу только на дневное отделение. Когда вырасту, стану тренером по спортивной гимнастике или учителем физкультуры.

– У нас в Корсакове, на главной площади, тоже есть каток, – рассказывает ее подруга Валя. – Он, конечно, не сравнится с этим. У нас лед весь в ямах, были даже случаи, что кто-то падал и получал серьезные травмы.

Тем временем заместитель редактора газеты «Губернские ведомости» Евгения Шерешевская катается с маленьким Сережей. Он то и дело норовит убежать от нее к бортику, чтобы поглазеть на проезжающие автомобили.

– Удивительный мальчуган, – замечает Евгения Львовна. – Тут каток, а ему интереснее посмотреть, как экскаватор на сопке яму копает. Повышенный интерес к тяжелой технике налицо.

Журналист газеты Екатерина Банковская научила Диану делать змейку и уверенно кататься спиной вперед. Когда акция подошла к концу, девчушка не удержалась и бросилась обниматься с нашей Катей. Все это было так трогательно, что опытная журналистка, на своем веку описавшая для газеты не одну сентиментальную историю, еле сдержала слезы.

Уезжали ребята с катка в прекрасном настроении. Приглашали журналистов покататься вместе еще раз. Мы сообща решили, что будем и дальше дружить с «Радугой».

Теги  Журналисты Проекты
Автор текста и фото: Татьяна Лукина

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

27 января / Общество

И снова о рыбалке

На вопросы сахалинцев о рыболовстве ответит заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров

16 января / Общество

Красота по-сахалински

На вопросы сахалинцев отвечает косметолог-эстетист Олеся Шатковская

Афиша
4 февраля
Волейбол: «Сахалин» - Динамо-Казань
ВЦ «Сахалин»

Женская сборная ПСК проведет серию матчей в регулярного чемпионата российской Суперлиги
11 февраля
Лыжня России–2017
Троицкое

Всероссийская массовая гонка пройдет на Сахалине в 35-й раз
13 января
Молодые художники Сахалина
Сахалинский областной художественный музей

Их картины были частью экспозиции японской выставки «Саппоро Мирай»
7 февраля
Служить России
Южно-Сахалинск

Областные военно-спортивные соревнования включают несколько видов состязаний
10 февраля
Презентация сборника «Мир глазами молодых»
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

В него включены произведения начинающих сахалинских авторов
12 февраля
Восхождение на гору Быкова
Южно-Сахалинск

Его участниками могут стать все желающие старше 18 лет
9 февраля
Похожий на дворец
Сахалинский областной краеведческий музей

Об истории здания краеведческого музея расскажет Игорь Самарин
6 февраля
Чемпионат WORLDSKILLS RUSSIA
Торгово-деловой центр «Столица»
Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске и Холмске пройдет региональный этап

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Работа / Предлагаю / № 1402
Запчасти ТТ-4 ТТ-4М
Услуги / Предложения / № 1401
Трудовые книжки, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Услуги / Предложения / № 1400
Ремонт сенсорной панели оператора управления тачскрина экрана монитор компьютер станка
Работа / Предлагаю / № 1399
Требуются проводники служебно- технических вагонов
Услуги / Предложения / № 1398
ЮРИСТ ПО БАНКРОТСТВУ.
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1397
2500 руб.
Ретро приставки. В магазине "Медия Плюс"
Животные / Собаки / № 1396
Акиты
Личные вещи / Красота и здоровье / № 1393
40000 руб.
Реабилитация наркозависимых в Москве
Услуги / Предложения / № 1392
Законное освобождение
Услуги / Предложения / № 1391
Юридическая помощь по любым семейным вопросам.

Свежее видео

Короткий метр в школе

Новое в блогах

3 февраля 15:15 / Беларусь / ОДКБ / Россия / Союзное государство
О спекуляции на отношениях Союзных государств - Беларуси и России. Февраль 2017.

Нам требуется Web-программист!


От вас нужно знание и владение PHP5, ООП, MySQL, HTML, CSS, Javascript, JQuery. Опыт разработки сайтов.

Телефон: 432622 Email: semenchik@skr.su

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

«Петушиные бои»: определяем победителей

Ой да ладно вам ругаться, это конкурс где правила набрать голоса, что все и пытаются сделать, каждый за своего ребёнка, кто набрал тот и съел! Всем добра

«Петушиные бои»: определяем победителей

Долинск,что за ваши поделки , что за рисунки все страны мира голосуют!Смехота!Вы ещё на вручении Корсаков на рукопашную вызовите!Главное,что ваши дети посмотрят...
читать дальше

«Петушиные бои»: определяем победителей

Сайт очень часто заступает, голосуем , но голоса не приходят :(

Читать все комментарии

Популярное в блогах

13 декабря 2016 10:49 / вселенная / космос
Космос, другие Миры - стихи
14 декабря 2016 09:12 / Новый год
Новогодний сувенир своими руками!
20 декабря 2016 10:54 / КГБ / Органы безопасности РФ
День работника органов безопасности Российской Федерации 20 декабря.

Популярное

1 февраля 16:40 / Конкурсы / конкурсы / голосование   61
«Петушиные бои»: определяем победителей
2 февраля 14:46 / Общество / вода / село
В холмском селе продолжаются аномальные явления
2 февраля 18:35 / Происшествия / следком / преступления
Сахалинец выложил в WhatsApp интимное видео экс-супруги
3 февраля 12:15 / Общество / экстремизм / следком
За комментарий в Интернете молодой сахалинец может попасть в тюрьму
2 февраля 13:11 / Общество / качество / магазины   1
Сахалинский производитель икры пришел в редакцию разобраться с «клеветой» на его продукцию
3 февраля 18:50 / Происшествия / ПСК «Сахалин» / финансы
В ПСК «Сахалин» выявили махинации на 100 млн рублей
2 февраля 14:50 / Найдись, хозяин! / собаки   4
Вовкина судьба

Тэги

Соревнования Спортсмены Следком Дети Полиция Конкурсы Прокуратура Лыжи Строительство Суды

Персоны

Опросы

Что вы коллекционировали в детстве?
  204 (27%)
  175 (23%)
  93 (12%)
  46 (6%)
  36 (5%)
  65 (9%)
  131 (17%)



ПроОстрова Конкурсы Политика Экономика Человек года Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Спорт Острова моей любви Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru