Лед сближения

Сотрудники «Губернских ведомостей» учили кататься на коньках ребят из реабилитационного центра «Радуга»

Зима разрешила

На минувших выходных сотрудники издательского дома «Губернские ведомости» на час стали волонтерами. Напомним, наш медиахолдинг в декабре прошлого года отпраздновал 25-летие. В честь юбилея мы проводим акцию «25 добрых дел». Этот проект продлится до конца 2017 года. А начали мы наш «марш доброты» прошлой осенью, когда высадили кедры на территории областной детской больницы. В воскресенье наши журналисты и рекламные агенты собрались на открытом катке у Дворца спорта «Кристалл». В Южно-Сахалинск приехали покататься на коньках воспитанники корсаковского социально-реабилитационного центра «Радуга». Кто-то из 26 ребят уже уверенно стоял на коньках, а кому-то была необходима помощь взрослых. Волонтеры катались вместе с ребятами и если надо – крепко держали за руку.

Акция должна была пройти неделей раньше, но сахалинская зима решила иначе – каток засыпало снегом. Зато в это воскресенье погода выдалась просто великолепной: легкий морозец, на небе ни облачка. Одним словом, все условия для того, чтобы заняться спортом. – Посмотрите, как я уже умею, – не может сдержать свою радость семилетний Максим, – вот такой у меня получается кружок! Парень с гордостью признался, что на коньки встал второй раз за свою жизнь. И он уже не просто может кататься, но и выполнять какие-то простейшие элементы на льду!

Данькина опора

Некоторым юным фигуристам помощь была действительно не нужна. Кто-то же, наоборот, без поддержки волонтеров и шагу по льду ступить не мог. В их числе – непоседливый Даниил. Мальчику уже девять лет, но на каток он попал, по всей видимости, впервые: ноги в коньках упорно не хотели слушаться и постоянно разъезжались. Самого упрямого фигуриста опекала и.о редактора газеты «Губернские ведомости» Анна Козляковская. Если бы не ее поддержка, Даниил набил бы себе немало синяков. – Наши сотрудники страхуют на льду всех ребят. Уверена, мы обойдемся минимальным числом падений, – говорит Анна.

По ее словам, идея провести такую акцию возникла неслучайно. На Новый год, когда вместе с инициативной группы Снежаны Лотковой сотрудники газеты ездили поздравлять детей-инвалидов, было решено присоединиться к волонтерам и после праздников. – На первый взгляд нет ничего проще – привез детей на каток, они сами катаются и веселятся, – говорит Снежана Лоткова. – Но по технике безопасности нужно, чтобы ребенку помогал взрослый человек. Мы можем заказать автобус, чтобы привезти детей из Корсакова в Южно-Сахалинск, но волонтеров нанять мы не можем. Если бы в нашей инициативной группе было больше добровольцев, мы бы смогли чаще проводить такие акции. Спасибо вашему издательскому дому за то, что откликнулись.

Что-то произошло

Говорят, в хоккейных коньках, а, к примеру, Даниил в прокате выбрал именно такие, учиться кататься еще сложнее, чем в обычных. Мальчик уже стал держать равновесие, как вдруг что-то произошло: он внезапно бросился к бортику, достал телефон, начал торопливо набирать чей-то номер: – Мама, мама, я здесь, – машет он рукой кому-то, – вот я! Мама Даниила и еще другие его родственники скромно стоят у катка и наблюдают, как «десант» «Губернии» учит кататься детей. Даня в это воскресенье прекрасно провел время: и на коньках постоял, и с мамой повидался. Скорее всего, ребенок не видел самого родного человека очень давно, надо было видеть, как он бросился к ней навстречу. Родительница принесла любимую игрушку сына – плюшевого мишку. Он верно ждет своего маленького хозяина дома.... Маленькая Наташа тоже очень хочет к маме. – Мамочка сказала, что на следующей неделе обязательно заберет меня домой, – хвастается девочка. Она устала кататься, присела на лавочку – не терпится поделиться своей радостью даже с незнакомым взрослым. – Она сказала, ей в понедельник надо только какую-то справку в опеку отдать. И домой сразу поедем!

Ребята попадают в реабилитационный центр «Радуга» из неблагополучных семей. Как правило, у большинства есть родители. Причины, которые могут заставить мать расстаться с родным ребенком, назвала директор «Радуги» Наталья Пичуева. – Ситуации бывают разные. Дети в нашем центре ждут, пока решится их судьба, – говорит она. – Если родителей окончательно лишают родительских прав, переезда в детский дом не избежать. Некоторые ребята живут у нас постоянно в течение полугода, некоторые – ночуют дома, а в центр приходят лишь днем. Иногда этих детей усыновляют или забирают в приемные семьи. Но таких случаев совсем немного….

Сентиментальная Катя

У тринадцатилетней Яны уже большой опыт «фигуристки». Шесть лет назад она впервые надела коньки и… поехала без чьей-либо помощи. Сегодня она лихо чертит узоры на льду у «Кристалла». Свою подружку Валю в руки журналистов «Губернии» Яна не отдала – сама катается с ней за руку, учит держать равновесие. – Обычно свои выходные я провожу активно, дома не сижу, – рассказывает Яна. – Или на лыжах катаюсь, или на коньках. В «Радуге» я прожила полгода. Теперь хожу только на дневное отделение. Когда вырасту, стану тренером по спортивной гимнастике или учителем физкультуры. – У нас в Корсакове, на главной площади, тоже есть каток, – рассказывает ее подруга Валя. – Он, конечно, не сравнится с этим. У нас лед весь в ямах, были даже случаи, что кто-то падал и получал серьезные травмы.