Центр внимания. Выпуск от 6 января

Обсудили ряд вопросов

Правительство Сахалинской области и Общероссийский народный фронт обсудили вопросы развития экономики и социальной сферы региона. Встречу провел губернатор Олег Кожемяко. В конце прошлого года представители регионального отделения ОНФ составили и направили в правительство области пакет общественных предложений. Речь шла о формировании доступной среды для инвалидов, обеспечении «детей войны» путевками в дома отдыха. Также на встрече обсудили вопрос создания объектов по обращению с отходами.

Антикоррупционные проверки чиновников

В текущем месяце южно-сахалинские чиновники попадут под антикоррупционные проверки. Позже такая же участь ждет госслужащих в остальных районах области. Эта новость прозвучала на заседании коллегии следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области. Здесь же были озвучены итоги работы ведомства за прошлый год. В суды области за отчетный период направили 50 уголовных дел коррупционной направленности. Возбуждено 20 дел, связанных с задержкой зарплаты. Особое внимание глава области Олег Кожемяко заострил именно на раскрытии и предотвращении преступлений этой направленности.

ДТП на железной дороге

ДТП с участием поезда. Авария произошла 5 февраля около 13:00 в Макаровском районе. Водитель груженого топливом бензовоза попытался преодолеть железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, но не успел завершить маневр. В результате в него врезался пассажирский поезд, следовавший в это время из Поронайска в Южно-Сахалинск. По счастливой случайности никто из одиннадцати пассажиров, находящихся в вагоне, и водителей не пострадали. Разлива нефтепродуктов не произошло. Существенный ущерб нанесен только составу.

Откроют сад - закроют очередь

Школа и детский сад - два в одном. В селе Малокурильском готовят к сдаче комплексное здание для двух детских учреждений. Как идет строительство социальных объектов на Шикотане, проверили представители областного правительства.

Амбулатория с комфортом

В холмском селе Правда обновили амбулаторию. В течение трех месяцев здесь проводился капитальный ремонт. На пациентах это не сказалось - работа медучреждения во время реконструкции не приостанавливалась. В вестибюле появились новые диваны, а на стенах в ближайшее время установят информационные стенды.

Лыжи в школу

Снегоход для подготовки лыжных трасс появился в арсенале школы №32 Новоалександровска. До этого времени поле для занятий зимними видами спорта готовили по старинке, вытаптывая снег. Благодаря проекту «Лыжи в школу» у ребят теперь появилось больше времени на оттачивание техники.

Олимпиада рабочих рук

«Молодые профессионалы» скрестили шпаги. На Сахалине стартовал региональный этап чемпионата «Ворлд Скилз». В состязании принимают участие представители более двух десятков рабочих профессий.

Первым делом самолеты

9 февраля в России отметят день гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров и почтовые грузы.

Книга о сахалинском комсомоле

Первую книгу об островном комсомоле презентовали сахалинцам. Ее автор - доктор исторических наук Анатолий Кузин, имя которого известно не только в Сахалинской области, но и в других регионах и даже странах. В издании описывается история жизни островной молодежи на протяжении всей советской эпохи до начала 90-х годов. Первая часть повествует об истории северного Сахалина, другая посвящена объединенной островной области. При составлении автору пришлось переработать более четырех тысяч дел и пролистать полувековую подшивку газеты «Молодая гвардия».

25 добрых дел

Акция, которую издательский дом «Губернские ведомости» посвятил своему 25-летнему юбилею, прошла накануне для детей из реабилитационного центра. Местом встречи выбрали каток у ледового дворца «Кристалл».

Вывести из равновесия

На коврах южно-сахалинского спорткомплекса «Спартак» сошлись лучшие из лучших в греко-римской борьбе. Свыше 60 юношей и юниоров областной столицы, Ноглик, Анивы, Охи и Шахтёрска сражались за возможность участвовать в дальневосточных соревнованиях.