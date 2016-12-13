Военно-спортивные соревнования «Служить России» пройдут на Сахалине

Областные военно-спортивные соревнования «Служить России» пройдут в Южно-Сахалинске с 7 по 9 февраля.

По информации пресс-службы регионального министерства образования, торжественное открытие состоится 7 февраля в 12:00 на базе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Соревнования проводятся с целью формирования у молодых граждан Сахалинской области прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности и долга перед Отечеством, становления активной гражданской позиции.

Организаторами игры выступили министерство образования Сахалинской области и областной центр внешкольной воспитательной работы при поддержке регионального отделения ДОСААФ России Сахалинской области, Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, 68-го армейского корпуса, Главного управления МЧС России по Сахалинской области, военного комиссариата Сахалинской области.

К областному этапу соревнований допускаются команды, представляющие образовательные организации Сахалинской области, победители муниципального этапа.

По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие 14 команд из 14 муниципальных образований области. Общее количество участников – 140 старшеклассников.

В программу включены следующие конкурсы: конкурс визиток, конкурс видеороликов, соревнования по теоретическим знаниям (знание истории, основ безопасности жизнедеятельности, оказание первой медицинской помощи), соревнования по практическим навыкам (сборка/разборка автомата, огневая подготовка и использование средств индивидуальной защиты), спортивные соревнования (нормы ГТО), экскурсионно-образовательная программа.