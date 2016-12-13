Следком вынес вердикт по убийству сахалинки ее экс-сожителем

Следственный отдел по Ногликскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя.

Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ, сахалинец обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 28 октября 2016 года в реанимационном отделении Ногликской ЦРБ 27-летней жительницы райцентра. Молодая женщина была госпитализирована 21 октября с телесными повреждениями.

По версии следствия, 18 октября мужчина пришел в гости к своей бывшей сожительнице, где уже находилась компания. Во время пьяного застолья бывшая пара поссорилась. После конфликта гость в течение вечера избивал хозяйку, а через три дня девушка оказалась в больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.