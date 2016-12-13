Обочины Поповича

Давно известно, что Южно-Сахалинск – город автомобилей. А мы все-таки пройдем по его центру по-старому, пешком...

Человек со звезды

Да, Южный для автомобилей. Они в нем властвуют и царствуют, для них все – и скандалы, и стоянки, и цены на бензин, рост стоимости которого созывает людей на митинги, в отличие от роста цен на молоко, хлеб и бройлеров птицефабрики «Островная». Пешеход же здесь – явление временное, к нему относятся с некоторой снисходительностью. Мол, поумнеет, подзаработает, получит права и тоже сядет за руль. Но есть и принципиальные пешеходы, которым этот руль не нужен. А нужны пешие прогулки. Случайный выбор автора этих строк пал на улицу Имени Космонавта Поповича. Это парадный квадрат областного центра. Но, как и всякая городская магистраль, он сочетает в себе черты, казалось бы, несочетаемые. Откровенных трущоб здесь, правда, нет, но бараков – более чем достаточно...

Однако начнем с истории. Павел Попович с 12 по 15 августа 1962 года совершил на корабле «Восток-4» первый в мире групповой полет двух пилотируемых кораблей, совместно с Андрияном Николаевым, который пилотировал «Восток-3». Попович также был командиром одного из экипажей, которые должны были выполнить экспедиции на Луну с высадкой на нее командира экипажа. Эти полеты были отменены после успешной высадки американцев на Луну на «Аполлоне-11» в июле 1969 года. C 1984 года Павел Попович входил в комиссию по аномальным атмосферным явлениям (НЛО) Академии Наук СССР. Позже стал президентом Уфологической ассоциации России.

В июне 1965 года он приехал в Южный и вызвал всеобщее воодушевление горожан. Практически незамедлительно горисполком решил присвоить Поповичу звание «Почетный гражданин Южно-Сахалинска», а также переименовать в связи с этим улицу Заводскую в улицу Имени Космонавта Поповича. Потом в Южно-Сахалинске побывали и другие космонавты. Например, в конце 90-х к нам часто наезжал легендарный Алексей Леонов – дважды Герой Советского Союза, а к тому же еще и удивительный художник. Но тогда были уже другие времена, и был другой Леонов — Павел Артемович, председатель обкома, именем которого назвали небольшой отрезок одной из городских магистралей.

От думы городской

Пешую прогулку начнем не с истоков этой, во многом необыкновенной улицы. Потому что истоков, образно выражаясь, у нее нет. По нечетной стороне улица начинается с дома № 11, по четной – с дома № 14 – таковы были особенности застройки областного центра. Начнем уличный рейд с завершающей части – перекрестка с улицей Ленина. Т-образный перекресток считается для водителей неприятным. А для нас, пешеходов, он самый обычный. То, что зеленые полоски на переходе постоянно горят зеленым светом, независимо от сигнала светофора, уже никого не волнует – мало ли из-за чего технику клинит.

Однако согласимся, что этот перекресток очень важен. И не потому, что улица практически упирается в Городскую думу. Просто за ней находится крупнейший продовольственный рынок города, причем постоянно пропагандируемый властями – то там «Доступная рыба», то дешевое местное мясо. И рынок действительно популярен. Только вот на подходах к нему надо руководствоваться главным правилом пешехода в Южно-Сахалинске – он должен быть быстрым и юрким. К рынку ведут несколько тайных, никем не рекламируемых пешеходных проходов. Но большинство «троп» проложено от Поповича по северной стороне магазина «Техник», где на коротком зигзаге воистину смешались джипы, люди.

В принципе проблема решаема. Убрать железный забор, который ограждает ряд строений, и сделать нормальный тротуар. Этот вопрос горожане уже поднимали, но в мэрии ответили, что земля принадлежит третьим лицам и ничего сделать нельзя. Но почему нельзя? Здание, которое стоит на пути, принадлежит «Церкви Иисуса Христа святых последних дней», проще говоря – мормонам. Это те молодые люди, которые в строгих костюмах и белых рубашках ходят по Южному и пробуют говорить на ломаном русском... Про мормонов автор мог бы рассказать многое, тем более что однажды ему довелось побывать в их духовной столице Солт-Лейк-Сити. Но дело не в мормонах, а в том, – почему бы церкви не поделиться небольшим кусочком своей территории, чтобы сделать нормальный пешеходный тротуар? Или почему бы Городской думе не выкупить кусочек этой земли для той же цели?

Что за забором?

А вообще, улица Поповича, точнее Имени Космонавта Поповича, при вдумчивом ее прохождении полна множества загадок. И заборов. Например, во дворе дома № 110 находился детский сад. Там вроде даже фонтан был. Но его снесли. Огородили забором и сделали платную автостоянку. Год или два назад огородили еще один участок земли. Для чего – непонятно. Прошлым летом там жил в шалаше какой-то бомж. Остальная территория используется под дополнительную свалку мелкого бытового мусора...

Однако сама улица, на взгляд стороннего человека, полна красот. Местами она выглядит очень цивилизованной. Например, на перекрестке с улицей Чехова. Здесь люди даже креативят. Впрочем, если внимательно осмотреться вокруг, то подобного креатива будет немало. Время нынче рекламное. Да и со времен СССР кое-что осталось. Особенно порадовал сохранившийся с тех времен плакат «Прячьте спички от детей». А вот космическая тематика представлена, увы, слабо. Только рекламным щитом, с которого улыбается Гагарин. Кстати, постоянные пешеходы-то знают, что улица Поповича отличается тем, что кое-где здесь нет тротуаров. Выше улицы Дзержинского до проспекта Мира точно нет. Вроде и центр города, а подишь ты. Загадка…

Зато здесь гордо высится недостроенное здание офисного центра. По замыслу он должен представлять собой единой целое с гостиницей «Пасифик Плаза». Но гостиница работает, а на офис, строительство которого началось еще в 2007 году, денег, похоже, не хватило. В принципе здание выглядит неплохо, и город даже в какой-то степени украшает, но облицовка уже начинает облетать... И забор. Вечный забор из тех, которыми оказалась богата улица Поповича. Если идти от Мира по Поповича вверх, то неизбежно упрешься в новый забор. Это уже земли Минобороны, УФСИН, частично отданные под автостоянки. Поэтому здесь прямой путь приходится прерывать, поворачивать на Физкультурную, потом на Победы, потом на Комсомольскую и, сделав этот километровый (судя по Яндекс-карте) крюк, опять выходить на Поповича.

Уличный шок

И вот тут многих, не бывавших в этих местах, может ожидать настоящий шок. Потому что улица Поповича превращается в микрорайон бараков. Здесь есть несколько пятиэтажек, но в остальном стоят двухэтажные деревянные дома 50-х годов прошлого века постройки. Со всеми соответствующими атрибутами в виде покосившихся гаражей и сарайчиков. Где-нибудь в селах их, может быть, сочли бы за элитное жилье, но напомним, что речь идет о «парадном квадрате» областного центра.

На многих домах висят таблички – «Ваш дом будет расселен до 29.12. 2017 года». Застройщиком микрорайона собирается выступать «Дальэлектромонтаж». Но это вряд ли произойдет. ДЭМ в процессе банкротства. И девятиэтажку в этом районе компания должна была сдать еще в январе 2015 года. Как говорил по этому поводу мэр города Сергей Надсадин, за дом заплачен аванс в размере примерно 80 процентов от его стоимости. Но проблема еще и в том, что люди не хотят отсюда уезжать. – Куда, в Дальнее? – махнула рукой одна из жительниц микрорайона, назвавшаяся Верой Павловной. – Дома у нас еще хорошие, к тому же центр города… Но президентская программа должна быть выполнена, поэтому мэр не исключил выселение по судебным решениям. Словом, этим летом здесь будет интересно. А пока в частном «квартале» тихо, по-деревенски. Сараи, заборы… Строгая надпись на глухой стене «Частная собственность «Санрайз девелопмент», проход запрещен!» Непонятно, правда, зачем туда проходить, но в заборе кто-то сделал дырку. Заглянул только ради любопытства. Пустырь да одинокий агрегат типа экскаватора... А еще говорят, в Южно-Сахалинске земли нет…